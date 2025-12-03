批高家「視法律為無物」 詹凌瑀要黃國昌「別躲在後面」

詹凌瑀批評黃國昌，對於岳家「視法律為無物」的行為，黃竟然聲稱「毫無所悉」，呼籲黃別再躲在後面。（資料照）

民眾黨主席黃國昌陷入「養狗仔」風波，《鏡週刊》報導指出，養狗仔的「凱思國際」負責人李麗娟曝光，而凱思上層、由黃國昌小姨子高翬成立的耘力公司在11月下旬解散，疑有滅證意圖。對此黃國昌昨回應，要求《鏡週刊》到法院講清楚，媒體人詹凌瑀批評黃國昌，對於岳家「視法律為無物」的行為，黃竟然聲稱「毫無所悉」，呼籲黃別再躲在後面。

詹凌瑀提到，網紅「四叉貓」踢爆，高翬開的補習班涉嫌「無合法營業登記」，搬到更豪華的「香榭大廈」繼續經營「私塾」，而黃國昌整天在立院咆嘯咆哮別人「違法亂紀」、整天拿著法條要把官員釘在牆上的「法學博士」，他的岳家人在做什麼？她們開補習班、收學費、教導孩子，結果卻連最基本的「營業登記」都沒有？

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀強調，補習班涉及消防安全、涉及學生權益、涉及稅務問題，一般市井小民開個店都知道要登記，但黃國昌身為民眾黨主席、康乃爾大學法學博士，面對岳家這種「視法律為無物」的行為，他竟稱「毫無所悉」。

詹凌瑀質疑：「這四個字，聽起來不僅好笑，還很可怕。你家的違建，你不知道；你老家種菜地長出車子，你不知道；你小姨子的公司寄生你的服務處，你不知道；現在連小姨子開補習班沒登記這種明顯違規，你也通通不知道。黃國昌你到底知道什麼？你只知道大吼大叫，只知道罵揭發真相的人是『變態』，罵人家『肉搜家人』。」

詹凌瑀表示，如果今天換作是民進黨立委的家人開了一家無照補習班，黃國昌一定會青筋暴露地大吼：「這是草菅人命！這是知法犯法！太離譜了！相關單位在睡覺嗎？」結果換成自己岳家，違法營業就變成了隱私，超級雙標還厚臉皮到不行。

詹凌瑀提到，黃國昌總愛喊公開透明，事實證明，他的公開透明是有濾鏡的，他的正義感，遇到岳家的高牆就會自動轉彎。一個連身邊親人明顯違規都「看不見」的人，要如何讓人民相信他有能力監督這個國家？

詹凌瑀最後也呼籲黃國昌：「別再躲在『毫無所悉』後面了。無照補習班這件事，不是一句『變態或毫無所悉』就能呼弄過去的。蔥哥，請出來面對法律。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法