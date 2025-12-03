為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營台中市議員提名現任優先 新人交由提名小組討論

    2025/12/03 06:56 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨中市議員提名以現任優先。（資料照）

    國民黨中市議員提名以現任優先。（資料照）

    明年11月28日將改選縣市長及縣市議員，國民黨在市議員提名尚未公布，中市黨部主委蘇柏興表示，目前大方向國民黨在中市議員席次要單獨過半，現任議員優先，列為第一波的提名，預計會跟市長提名同時公布，第二波新人因需考量藍白配，會有提名小組來討論，會較晚公布。

    國民黨中央日前通過縣市長提名辦法，縣市議員的提名辦法尚未公布，而民進黨的議員提名已日前公布，國民黨也正在討論中。

    國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，台中市各選區的提名席次，除了本屆當選席次N席為基礎外，有些選區可能會N加1或加2，有些選區則需考量到藍白合。

    蘇柏興表示，如北屯區本屆是應選6席，本屆國民黨當選4席，黃健豪當選立委空1席，陳成添不再參加，因此此選區新人參選爆炸，但基本提名一定會提4席，加上北屯可能下屆應選席增加1席，成為應選7席，雖然可以再增提1席，但此一選區還必須考量到民眾黨也有人參選，因為已牽涉到藍白合，因此是否增提1席還是只提4席，還需要討論。

    同樣的東南區外傳會減1席，由應選5席改為4席，蘇柏興表示，本屆東南區國民黨當選3席，羅廷瑋當選立委少1席，理應還是提3席，但若是市府改為應提4席，就可能只提2席，但會先提現任的李中及林霈涵，等應選席次市府決定後再討論。

    國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，下屆市議員選舉提名以現任優先。（資料照）

    國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，下屆市議員選舉提名以現任優先。（資料照）

