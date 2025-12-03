昌派「金釵」掀空降爭議！ 沈榮欽：個人忠誠至上是中共做法

民眾黨發言人李有宜無預警宣布退黨，外界揣測可能與現任黨主席黃國昌（見圖）提攜的子弟兵周曉芸有關，時代力量秘書長林邑軒更稱「對於熟悉黃國昌的人來說，這劇本太熟悉了」。（資料照）

民眾黨發言人李有宜無預警宣布退黨，外界揣測可能與現任黨主席黃國昌提攜的子弟兵、「四大金釵」之一的周曉芸有關，時代力量秘書長林邑軒更稱「對於熟悉黃國昌的人來說，這劇本太熟悉了」。加拿大約克大學副教授沈榮欽發文質疑，黃國昌以個人忠誠為考量，成為組織關燈人，不過他也分析，黃國昌今天可以在民眾黨亂搞，是柯文哲留下的遺產給予黃國昌惡搞的空間。他舉出林恕暉被迫退黨，以及黃國昌空降為民眾黨不分區立委候選人這兩個例子，直言「個人忠誠至上正是前現代黑幫的標準做法，其實也是中國共產黨的做法。」

沈榮欽在臉書發文指出，時力秘書長林邑軒描述的情形，對於熟悉時代力量的人並不意外，「昌派」在時力被稱為「宛如邪教的存在」，很多人早有所聞。

沈榮欽表示，黃國昌以個人忠誠為考量，造成劣幣逐良幣的結果，成為組織關燈人，自然有跡可循。民眾黨是一群思想無法現代化的前現代人所組成的政黨，自然無法成為現代化的組織，但是為什麼民眾黨會走到這一步？

沈榮欽說明，在組織理論中，我們經常說每一個組織都會留下創立時的蛛絲馬跡，追蹤這些殘留遺跡的演變，就像用一個時光機器觀察組織，可以追溯到組織生成時的「基因」，被稱為組織生成的印刻效果（the imprinting effect）。換句話說，黃國昌今天可以在民眾黨亂搞的條件，要追溯到柯文哲創立民眾黨時的運作方式，是柯文哲留下的遺產給予黃國昌惡搞的空間。

沈榮欽對此舉出兩個例子說明。其一為，2022年，民眾黨中央評議委員會主委林恕暉依照規定，撤銷苗栗縣議員提名，因為不符合柯文哲的意思，會議中公開向賴香伶怒罵：「誰家的狗，自己回去管好」，因為林恕暉曾任立委賴香伶辦公室主任，所以自然是飆罵林恕暉。結果自稱勞權女神的賴香伶，卻對柯文哲在職場以狗怒罵黨幹部默不做聲，好官我自為之；反而是依照規定辦事的林恕暉被迫辭職退黨。

其二為，2024年民眾黨中央通過的不分區立委海選辦法中，明確規定必須在2023年8月31日前完成入黨程序並取得入黨資格，才有資格提名為不分區候選人。結果違反規定在2023年11月16日才加入民眾黨的黃國昌，和柯文哲未經正當程序的密約後，直接空降成為不分區立委候選人第一名。違反黨中央通過的提名辦法，卻沒有任何一人質疑。

沈榮欽批評，民眾黨一人政黨的基因，早在柯文哲就立下前例，自然給予黃國昌今日排除李有宜，讓自己人空降的機會，即使李有宜當選機率極大，黃國昌從金門空降的人毫無勝算，個人忠誠至上正是前現代黑幫的標準做法，其實也是中國共產黨的做法。

沈榮欽也直言，比較令人驚訝的反而是黃國昌在時力時，縱使陳椒華與徐永明依附黃國昌、網紅周偉航等人支持黃國昌，時代力量還有很多其他立委與非昌派人士，最後也被一一掃地出門，但黃國昌的惡行仍到非常後來才公諸於世。

沈榮欽在文末也指出，如今林邑軒回顧歷史，不僅說明黃國昌一路走來毫無進步，但也暴露了時代力量組織上的問題。

