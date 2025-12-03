淡水大停水！張育萌批侯友宜「卸任冬眠期」、從頭到尾都「不在場」

淡水大停水多日引發民怨，張育萌發文質疑，直到本週一侯友宜終於現身，但市府幾乎全員到齊，卻是為了耶誕城開記者會，張育萌也砲轟侯友宜整個團隊進入「卸任冬眠期」。（資料照）

新北市政府的淡北道路工程於上週四誤挖地下自來水幹管，導致淡水區有6萬6443戶停水4天，恢復供水時間一拖再拖，引發民怨。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，直到本週一侯友宜終於現身，但市府幾乎全員到齊，卻是為了耶誕城開記者會，張育萌也砲轟侯友宜整個團隊進入「卸任冬眠期」，並諷刺「這次淡水停水是不是也不能罵侯友宜，畢竟他從頭到尾都有『不在場證明』」

張育萌在臉書發文批評，侯友宜整個團隊進入「卸任冬眠期」。淡水10萬人大停水，暴露出新北市府的執政災難。

張育萌指出，挖爆淡北自來水幹道的廠商，是「新北市新工處」委託。他質疑「廠商也很不簡單」，上週四直接挖爆關渡橋旁1000mm的送水管線。這條管深埋在地下8公尺，挖破的點位又是在管線接頭，超難修。

張育萌表示，新北市府委外廠商，把主線水管挖爆。結果自來水公司連夜搶修48小時。主動設25站臨時供水站，加開12台水車日夜不間斷，來回補水給民眾裝回家用。6.2萬戶淡水居民沒水用，10萬人的災難級大停水上演中。

張育萌批評，直到本週一侯友宜終於現身，卻是帶著社會局長李美珍、衛生局長陳潤秋、教育局長張明文、勞工局長陳瑞嘉、文化局長張䕒育、經發局長盛筱蓉等人，市府幾乎全員到齊，到新北耶誕城，搞個「幸福城市耶誕盛典」記者會。

張育萌砲轟，整座市府搭上「耶誕城」失速列車，好像不講「耶誕城」就不會執政一樣。停水當天，淡水區公所還邀請市民週一參加「耶誕趴」。居民直接怒嗆「耶誕節要不要乾脆改成潑水節算了？」

張育萌說明，淡水居民已經停水70個小時，很多海都的居民，馬桶不敢沖、吃飯也要跑到紅樹林站去。躲了一整個週末，昨天淡水區長陳怡君終於醒了。也許是剛上班，頭腦還不是很清楚——受訪時竟然說，「這次停水期間，民眾反映最多的問題就是『生活無水可用』」。

張育萌諷刺，「我的老天爺，這是跟侯友宜學的廢話文學嗎？怎麼有人可以把廢話講得這麼理直氣壯？」他也指出，陳怡君不是隨便一位路人欸，侯友宜執政8年，派她當過永和區長、新店區長。今年才把她派到淡水當區長。結果身為淡水的區長，陳怡君竟然親口講出「大家共同訴求都是『要快點復水』」。

對此張育萌也直言，「我實在瞠目結舌，這完全把廢話文學玩得爐火純青」。

張育萌提到，停水邁入80小時，淡水區公所終於公告，可以到市民活動中心盥洗。但是不僅要自己帶沐浴用品，而且盥洗只開放早上8點30分到中午12點整。對此張育萌也質疑「真的荒謬到笑出來——只有中午前可以洗澡，是要居民向公司或學校請假洗澡嗎？」張育萌表示，直到傍晚5點10分，終於開放活動中心和幾間海景飯店，可以讓民眾洗澡——不過，又嚴格限制每人只能洗15分鐘。

張育萌也指出，淡水人已經接水接到快發瘋，提水桶來回跑變成日常，還自嘲「都快練出核心肌群」。針對民怨爆炸，侯友宜終於開金口，宣布從週一開始「連續3天，居民可以到淡水區公所陳情」。對此張育萌質疑，「連續3天，剛好就是平日。你如果要上班？誰叫你平日沒時間來區公所陳情」。

張育萌表示，在被轟到體無完膚後，市府團隊貼出一份「陳情申請表單」，說是體恤無法到現場陳情的民眾。表單內容除了申請人姓名、地址和停水里別外，又要民眾填上「水費通知單上的水號」。

張育萌說，侯友宜終於像是良心發現，向市民承諾「停水住戶將依實際停水日數比例折減水費」。他也諷刺「侯市長，你家是還在用撥接網路嗎？」

張育萌指出，自來水公司的營業規章本來就有規定，停水超過一天，基本費就會按照停水天數扣減；如果停水超過3天，除了扣基本費，也會扣用水費。重點是，自來水公司會「直接從水費單扣減」，居民不需要額外申請。

張育萌強調，新北市府委外廠商把管線挖爆，台水連夜搶救、議員和里長電話接到手軟。他質疑「從頭到尾，新北市府到底做了什麼？除了跑去耶誕城，什麼都沒做」，並諷刺「想一想，這次淡水停水是不是也不能罵侯友宜，畢竟他從頭到尾都有『不在場證明』」。

