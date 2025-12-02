新北市長選戰開打 劉和然點名蘇巧慧：為何不提對新北公平財劃法版本

新北市副市長劉和然今（2）日批評，行政院版本財政收支劃分法「不是修法，是修理新北」。（記者黃子暘攝，資料照）

2026年新北市長選舉已飄出煙硝味，有意參選的新北市副市長劉和然今（2）日批評，行政院版本財政收支劃分法「不是修法，是修理新北」，人口數指標從45％砍到18％，對人口最多的新北市不公平，他更點名民進黨立委暨市長參選人蘇巧慧，質疑對方為何不督促提出對新北公平的版本，是否默許或不敢反對人口指標被大砍？蘇巧慧回應，她立場從未改變，「支持財劃法修法，而且新北應該拿最多」。

劉和然表示，前行政院長蘇貞昌當過台北縣長，知道新北吃虧，他請教蘇巧慧，當民進黨完全執政、立院過半時，為何不藉著天時、地利、人和，督促行政院提出對新北公平的版本？政院版財劃法人口數指標被大砍，新北人口最多卻被刻意壓低，蘇巧慧是默許還是不敢反對？「中央不敢公開試算表，政院版本少了2327億、還調低人口權重」，蘇巧慧明知卻都保持沉默，他要求蘇巧慧停止當「黨意立委」，正面回應。

蘇巧慧反擊表示，她立場從未變過，「支持財劃法修法，而且新北應該拿最多」，10年立委任內，她爭取中央大力補助新北各項建設，包括捷運、鐵路、停車場、交流道改善等交通建設，中央補助新北的污水建設經費更是全國第一，「中央補助不只讓新北財務由負轉正，2025年新北更有超過一半的財源來自中央補助」。

蘇巧慧指出，國民黨首次財劃法修法讓新北統籌分配款淪為「全國人均最低」，還因分配公式出包導致345億元無法分配，未見藍營民代為新北發聲，第二次修法則違憲強迫中央舉債，忽視區域發展平衡和政府財政永續，現在在野黨再次聯手封殺政院版財劃法草案，拒絕對話、封鎖討論不是負責任的立法過程。

