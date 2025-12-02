為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴總統：接受九二共識就是「愛國者治台」 把台灣人變中國人

    2025/12/02 22:10 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統表示，中國國家主席習近平已經闡明，一個中國原則的九二共識就是一國兩制，未來就是中共所認定的「愛國者治台」。（總統府提供）

    賴清德總統表示，中國國家主席習近平已經闡明，一個中國原則的九二共識就是一國兩制，未來就是中共所認定的「愛國者治台」。（總統府提供）

    賴清德總統今接見北美台灣鄉親時表示，在野黨準備要接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識，但中國國家主席習近平已經闡明，這就是一國兩制，未來就是中共所認定的「愛國者治台」，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。

    賴清德接見「北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時表示，他擔任總統要讓國家更安全，面臨中國威脅，一定要堅持理念，不能放棄主權，不能放棄民主自由人權的生活，不能放棄子孫決定未來前途的權利。

    賴清德指出，在野黨準備走另一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識，中國國家主席習近平說得很清楚，沒有其他空間，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。

    賴清德說明，香港有民主派與建制派，民主派主張民主自由、香港應該要自主；建制派比較親中國，對民主自由不是那麼重視。自從反送中後，中國進一步控制香港，年輕的民主派一個一個被關或流浪到世界各地；這次要選香港民主議會的議員，要中國批准，「我們要走香港這條路嗎？我們若走香港這條路，走到最後就可惜了，可惜我們過去的打拚」。

    賴清德說，若在中國統治之下，就是「愛國者治台」，現在國民黨裡面有很多罵民進黨、嫌棄台灣的，在中國眼中也不是愛國者。中共認定的愛國者是要把台灣人變成中國人，認為台灣和中國是同一個民族，要走向急統的人才是。

    賴清德也強調，他當總統，得到台灣人民的支持，他的使命就是要確保台灣安全、維持台灣的民主自由，讓子孫能夠世世代代在這裡生存。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播