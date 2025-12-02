竹市總預算藍白議員護航強渡關山 綠轟沒收審查權「急什麼？」

新竹市議會藍白議員今天強勢護航，並將佔領主席台的民進黨團架開後，以包裹表決方式強渡關山通過總預算。（記者洪美秀攝）

新竹市明年度總預算今天在藍白議員強勢護航下，以包裹表決方式，通過高達467億總預算。綠營議員楊玲宜及劉崇顯抨擊藍白議員以多數暴力、強渡關山，沒收議員們的發言權與審查權，沒有逐條實質審查、違反程序正義，甚至將民進黨團議員所提的刪減動議棄置一旁不處理！轟藍白急著讓浮濫編列的總預算過關在急什麼？在害怕什麼？還是又都「喬好了」？

楊玲宜指出，市府浮編的預算中，普發現金行政費用高達7500萬，佔比3%，居全台之冠，原因是無法透過金融機構發放，要人工發放！更離譜的是，還多估竹市人口數，浮編2362萬。另工務處搬遷費用高達6億元，世紀鑫城屬國防部用地，既沒搬遷急迫性，也無搬遷必要性。再者活動經費，相較過往規模暴增近億元，超過9300多萬，但要幫市民爭取的污水接管，無論是金雅重劃區、延平路（中寮、南寮與港北等里）卻要等到污水廠二期擴廠完工後再來建置，換句話說要等到2032年後。而急迫的污水廠二期擴建案，卻只編列1000多萬市庫款。

劉崇顯表示，今天是新竹市議政史上最黑暗的一天，藍白過半的議會選擇的不是逐案審查表決，而是閉著眼睛包裹表決，違反議事規則的違法審查程序。依新竹市議會議事規則，節錄第28條「讀會應將議案宣讀，依次或逐條提付討論」，第29條「修正動議應有議員4人以上之連署或附議，於原案二讀會中提出之，並應較原議案優先討論」。

他說，議事規則明定要逐條討論審查，提出修正動議後也要優先處理，民進黨團提出近400案刪減動議，遺憾的是，藍白黨團靠著人數優勢，架開佔領主席台表達抗議的民進黨團議員，直接強硬包裹表決通過預算案，藍白吃相之難看令人瞠目結舌。

