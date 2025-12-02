為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠美圖12/13開館 盧秀燕：台中躍進「世界前段班」

    2025/12/02 21:37 記者蘇孟娟／台中報導
    台中綠美圖13日開館，盧秀燕稱是任內對市民最有交代的重大建設之一。（記者蘇孟娟攝）

    台中綠美圖13日開館，盧秀燕稱是任內對市民最有交代的重大建設之一。（記者蘇孟娟攝）

    台中市費時10餘年規劃打造的「台中綠美圖」，結合市立美術館與市立圖書館興建，預計13日正式開館，市長盧秀燕稱是她市長任內最感動、「對市民最有交代的重大建設之一」，台中因此躍進「世界前段班」。

    盧秀燕指出，台中綠美圖由普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛等攜手設計，歷經逾10年籌建、全案由市府自籌52.99億元打造，動工7年將於12月13日正式開館。

    她說，台中向來有「文化城」的美譽，過去卻缺乏市立美術館與市立總圖書館，此為城市文化基礎中的重要缺憾，綠美圖的誕生，不僅是興建地標，更象徵台中邁向「世界前段班」的關鍵一步。

    盧秀燕更稱綠美圖開幕是她任內最感動、也是對市民最有交代的重大建設之一，綠美圖落成後，市府將持續推動藝術教育、閱讀推廣、市民文化力培育等計畫。

    文化局長陳佳君指出，綠美圖以8座獨立卻彼此流動相通的量體，構成美術館與圖書館及共融空間，是全球首創的共構形式，建築通透、無死角的挑高設計極具挑戰性，綠美圖位於中央公園，宛如森林中的美術館、公園中的圖書館；其中美術館大廳挑高27公尺，為全台美術館中最高的展示空間，特別邀請當代百大藝術家梁慧圭（Haegue Yang）打造專屬巨型裝置作品，突破以往台灣美術館高度限制，引領台中邁入世界級藝術視野。

    此外，經典名著《小王子》作者的珍貴手稿，將於中美館開幕展「萬物的邀約」展出；18世紀法國啟蒙時代《狄德羅百科全書》珍本，也於中市圖「世界的索引」展出。

