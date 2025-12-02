否認空降三蘆搶地盤 周曉芸Threads帳號仍叫「金門小姐姐」被酸爆！

黃國昌三蘆辦公室主任周曉芸。（資料照）

民眾黨發言人李有宜無預警宣布退黨，外界揣測可能與現任黨主席黃國昌提攜的「四大金釵」之一、從金門空降搶攻明年三蘆議員選舉的周曉芸有關。而周曉芸反駁空降一說，宣稱自己也有在三蘆耕耘，但其社群帳號名稱到現在還是「金門小姐姐」，被網友抓包後酸爆。

李有宜退出民眾黨引發內鬥疑雲，老早就與黃國昌合體在三蘆地區掛選舉看板的周曉芸，反駁靠黃國昌關係從金門空降一說，宣稱自己從今年3月起擔任黃國昌三蘆辦公室主任後，積極投入地方與公共事務，掛看板是希望讓更多三蘆市民朋友，看見民眾黨在地方努力經營的成果，也展現她全力投入服務的誠意與決心。

不過周曉芸發文的Threads帳號，到現在名稱仍維持「miss.kinmen」，網友紛紛留言嘲諷「Kinmen是金門的意思嗎，為什麼不選金門？」、「超厲害的，id裡面還有金門，真有趣」、「你的帳號唸一遍，然後跟我說你是不是空降？」、「Hello 金門小姐」、「最喜歡看狗咬狗了」、「金門飛三重很辛苦吧，記得調好時差，台灣真的不需要妳們狗黨主席」。

隨著輿論延燒，周曉芸今（2日）晚又發文強調，「台灣民眾黨在2026年地方選舉的初選制度一律公開透明，沒有任何人享有特權，現任議員也不例外。黨中央公告選區並完成登記後，地方黨部會成立評鑑委員會，進行資格審查與評鑑評分。若能協調，會在這個階段完成協調，不會在公告以前，就先去搓圓仔湯。若協調不成，就進入全民調；只有艱困選區才以徵召方式處理。整個流程公平、公開、競爭，標準一致！」

周曉芸Threads帳號ID還是「miss.kinmen」被酸爆。（圖翻攝自周曉芸Threads）

