    首頁 > 政治

    淡水6.6萬戶大停水 鄭宇恩籲市府補償每戶至少500元

    2025/12/02 21:22 記者黃政嘉／新北報導
    淡水區逾6.6萬戶停水多天，市議員鄭宇恩主張，市府應研議定額補償機制。（翻攝自新北市議員鄭宇恩臉書）

    新北市淡水區逾6.6萬戶停水多天，市府昨起在區公所設立單一窗口，受理民眾陳情案件，市議員鄭宇恩認為，要居民、店家自行到公所申請補償是2度傷害，她主張，市府除配合水公司水費減免，應研議定額補償機制，每戶至少500元，並針對商家營業損失另設補助，不用再逼民眾到處奔波。

    鄭宇恩今天PO文指出，工務局宣布接下來3天，要受到停水影響的居民、店家自行到公所申請補償，她認為，受停水影響的居民、店家已經因為停水生活大亂，還得自行到公所排隊、再花時間申辦，她強調「這不是補償，是2度傷害。」

    新北市工務局指出，市府於1日下午1點起，在淡水區公所1樓設立窗口統一受理民眾陳情訴求，同步提供線上登記表單，讓無法到場民眾也有管道反映，民眾訴求內容多是停水期間的花費、希望能給予合理補償，也有民眾向施工團隊表達鼓勵與支持。

    工務局強調，目前市府團隊以全面供水為目標，尚無用水的管線末端住戶也協調施工團隊加派水車，由公所指揮持續補水作業，全力協助市民。

