淡水大停水扣減水費不夠 議員提案48小時停水災害補助至少5萬

新北市議員陳偉杰。（資料照，記者羅國嘉攝）

新北市淡水區因淡北道路工程挖破自來水管線，導致16里6萬多戶連續多日停水，市議員不分黨籍齊批評市府應對遲緩。國民黨籍市議員陳偉杰今（2）日表示，現有法規將「停水」視為公用事業履約問題，多以扣減水費處理，對受害民眾毫無實質助益，他將提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，擬要求管線破裂、水源污染或其他不可歸責於用戶原因等突發重大事件導致連續停水48小時以上等情況，由主管機關核定不低於5萬元的補助。

陳偉杰指出，目前管線末端社區可能因水壓不足，導致即便恢復供水時仍無法正常用水，苦不堪言；扣減水費於民生、商業造成的不便與損失毫無實質幫助，為避免日後類似狀況導致民眾權益受損卻無法獲得彌補，他要提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，近日將請10多位議員協助連署後送交議會程序委員會，進入立法程序。

陳偉杰說，這份草案不同於自來水法現有相關賠償規定，為「慰問金」或「生活扶助」性質，而非損害賠償，屬地方自治的社會福利範疇。

陳偉杰表示，草案第3條定義「停水災害」為「因天災、管線破裂、水源污染或其他不可歸責於用戶之原因，致本市特定區域連續停水達四十八小時以上，且無法由臨時供水站完全滿足基本生活需求者」，可排除一般旱災限水狀況（如計劃性的供5停2），並將補助鎖定在管線破裂、水源汙染或其他不可歸責於用戶原因等突發重大事件，草案第5條設定補助金額由主管機關視停水影響範圍、持續時間及財政狀況核定，「不得低於新台幣五萬元整」。

陳偉杰欲提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，近日將請10多位議員協助連署後送交議會程序委員會，進入立法程序。（陳偉杰提供）

