    首頁 > 政治

    民眾黨前發言人李有宜退黨披藍袍？ 江和樹：百年大黨挖人牆角會被笑

    2025/12/02 20:09 記者陳建志／台中報導
    前民眾黨發言人李有宜退黨後，外界傳出將披藍袍參選，民眾黨台中市議員江和樹今天不以為然，提醒國民黨不要自己人不用，卻挖人家牆角。（江和樹提供）

    前民眾黨發言人李有宜退黨後，外界傳出將披藍袍參選，民眾黨台中市議員江和樹今天不以為然，提醒國民黨不要自己人不用，卻挖人家牆角。（江和樹提供）

    前民眾黨發言人李有宜退黨後，外界傳出已經和藍營大老們見面，甚至將披藍營戰袍參選，李有宜則回應，目前沒有打算下一步，將專注於學業。民眾黨台中市議員江和樹今天建議，李有宜用無黨籍參選，並提醒國民黨不要自己人不用，卻挖人家牆角，這樣會被笑。

    江和樹針對傳聞質疑這有可能嗎？相信李有宜對民眾黨的感情還是很深，但國民黨會這麼笨嗎？會願意因小失大嗎？這是不可能的吧！別忘了我們現在最重要的目標是民進黨，這個時候兩黨是要談合作的，不可能前面手牽手、後面下毒手，這樣會被笑。

    江和樹呼籲李有宜，應該用無黨籍參選，如果選上了才有價值，現在去國民黨只會一文不值、只是做人家的「媳婦仔」如果用無黨籍能夠當選，這才是令人驕傲的，「民眾黨會用18人大轎把妳抬回來」，但還是獻上祝福，希望2026她能夠當選市議員。

    江和樹也呼籲，國民黨人才那麼多，不要自己人不用，卻挖人家牆角，這樣是百年大黨嗎？這樣會被笑。

