洪婉臻揭酒測器中國貨貼牌台灣 蔣萬安：警政署給的 請立委來檢討

台北市議員洪婉臻2日在議會質詢指北市員警使用的酒測器與酒測棒，來自中國廠商，酒測器標籤原產地甚至寫台灣，違反採購合約，市長蔣萬安（左）表示，因是共同採購，將向警政署反映此問題。（記者張嘉明攝）

台北市議員洪婉臻今（2）天指出，台北市警察局使用的酒測設備都來自中國深圳的「安維森實業公司」，甚至原產地寫台灣，質疑違反標案規範、洗產地進台灣。警察局長李西河表示，都是用共同供應契約採購，不知道是來自中國大陸，範本是警政署給的。台北市長蔣萬安表示，會如實跟中央反映，請立法院立委來檢討，不然警察局很難做事。

台北市議員洪婉臻日前質詢警方執行酒測的「酒測棒」（酒精檢知器）只用同一塊布重複擦拭，就供民眾吹氣，恐影響檢測的準確性，也影響警察執勤安全與衛生；李西河承諾檢討，並規劃經費更新酒精檢知器設備；今（2）天進一步指出，警方採購的酒測設備都是中國製，不符合採購規範，還有洗產地之嫌。

請繼續往下閱讀...

洪婉臻指出，警局使用的酒測棒、酒精檢測器都是中國深圳「安維森實業公司」產品，詢問蔣萬安、李西河是否知情？李西河表示，酒測器全部用共約採購，不知道產地是中國。洪婉臻再說，酒測棒的廣告資料與安維森的廣告內容一模一樣，市警局毫無察覺，驗收「閉著眼睛都能過」。酒測器標籤原產地甚至寫台灣，「中國貨貼牌混充」，洗產地進台灣。

洪婉臻說，採購契約上載明，酒精檢測器等裝備，採購來源地區應為本國或世界各國製造，但中國製除外，契約中禁止採購中國貨，已違反採購契約。此外，同型號產品3年來價格漲到快兩倍，從2017年的4980元漲到2018年的9800元，2018年後，還是買酒測器送酒測棒，市府應該好好調查。

李西河說明，都是用共約採購，合約是警政署給的，會向警政署反映。蔣萬安也說，這是警政署上架的產品，會如實跟中央反映，範本也是警政署提供，會請立法院立委檢討。洪婉臻反批市府硬凹，蔣萬安稱不是硬凹，其他縣市也會碰到這樣的問題，「還是議員覺得不要跟中央反映？」

洪婉臻要求，政風單位應啟動全面調查，市府應針對洗產地等情形移送檢調偵辦，同時全面檢測酒測設備的準確性。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台北市議員洪婉臻2日在議會質詢指北市員警使用的酒測器與酒測棒，來自中國廠商，酒測器標籤原產地甚至寫台灣，違反採購合約。（記者張嘉明攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法