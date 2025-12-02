藍白要求賴總統接受「即問即答」 府：違憲要求令人遺憾

總統府發言人郭雅慧表示，在野立委提出違憲要求，府方表達遺憾。（總統府提供）

賴清德總統已表達願親赴立法院國情報告，說明1.25兆軍事特別預算，在野黨立委卻要求必須接受「即問即答」質詢。總統府表示，對於在野黨立委提出違憲要求，並阻擋特別條例排案，府方表達遺憾。

總統府發言人郭雅慧今晚表示，總統對於國情報告已表達立場，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，有助於確保人民安全與國家主權能夠免於威權擴張的威脅，總統非常願意在合法合憲的前提下，赴立法院就國政方針與國防特別預算，向人民報告、爭取國會支持。

郭雅慧說，至於國情報告以即問即答進行，《憲法法庭》已對「立法院職權行使法」的113年憲判字第9號的相關修法判決為違憲；在野立委提出違憲要求，並阻擋特別條例排案，府方表達遺憾。

郭雅慧表示，國家安全無關意識形態之爭，期盼在周邊國家皆已不分朝野，致力加強自我防衛韌性的時候，立法院朝野各政黨能夠跨越黨派與意識形態，團結一致，共同支持國防特別預算，以具體行動守護民主台灣。

