外交部：川普管控美中戰略競爭之際 高層仍多次重申對台立場不變

美國總統川普與中國國家主席習近平上月24日進行元首通話，引起關注。外交部最新書面報告指出，川普政府在尋求美中關係穩定與管控戰略競爭之際，多次由高層官員公開重申對台立場「沒有改變」，台美之間一向互信友好、溝通管道暢通，未來將在既有良好基礎上，持續關注美中關係發展對區域安全之影響，並進一步深化與美國及其他理念相近夥伴國家的互信與合作。

立法院外交及國防委員會明日將邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。外交部書面報告指出，美國財長貝森特（Scott Bessent）在川習通話後表示，通話顯示雙邊領導人維持穩定互動管道，並形容當前美中處於為期一年的，「暫緩期」（pause），雖競爭屬長期常態，但領袖層級可直接通話，有助避免情勢失控，預估美中領袖來年將舉行4場會晤。

外交部認為，美國延續對區域盟邦夥伴的重視、支持與緊密的協調，在川習通話後不久，便主動致電日本首相高市早苗，向其說明前述通話重點，並與高市就強化美日同盟、印太地區情勢及各項共同面臨之挑戰交換意見，並表示願隨時接聽高市首相來電。

面對近期東亞安全情勢變化及中國以經貿與軍事行動施壓日本，外交部觀察，美國政府持續透過美國駐日大使葛拉斯（George Glass）、美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）的公開聲明，展現維護印太和平穩定的堅定立場。

在台美安全合作方面，外交部指出，近期也持續取得務實、正向的進展，川普政府11月間甫宣布新一輪對台軍售，提供我國所需之防衛性武器，除具體落實依據「台灣關係法」及六項保證的對台安全承諾，更彰顯美方對台海和平穩定及台灣自我防衛能力的高度重視；美國在台協會處長谷立言對總統賴清德宣布的新台幣1.25兆元國防特別預算，也在第一時間代表美方表達歡迎。

外交部指出，自釜山「川習會」以來，美中雙方持續營造雙邊關係的正面氣氛，並展現擴大溝通的意願，但中國能否如期、如實履行相關協議與承諾，是影響美中關係走向的關鍵變數，外交部將持續密切掌握美中高層互動發展情形，並與美方保持緊密聯繫。

針對中方在川習通話後發布的新聞聲明中，再度蓄意片面扭曲我國主權地位與二戰史實。外交部表示，針對中方近期頻繁藉由與他國互動後之聲明，以及聯合國等國際場域，扭曲二戰史觀、誤導國際視聽，強化其「台灣問題內政化」論據、企圖為對台動武尋求虛假之「合法性」的惡劣意圖，以及長期透過扭曲及誤用聯大第2758號決議，阻撓我國參與聯合國體系及其他國際組織的行徑，外交部也持續與民主夥伴共同反制。

外交部總結表示，川普政府在尋求美中關係穩定與管控戰略競爭之際，多次由高層官員公開重申對台立場「沒有改變」，並以軍售等具體行動持續支持我國自我防衛能力建構，及肯定我國強化國防的決心與作為，對於維護區域和平與穩定之現狀允具正面意義。

外交部指出，台美之間一向互信友好、溝通管道暢通，並持續就美中互動及區域情勢保持密切協調，未來外交部將在既有良好基礎上，持續關注美中關係發展對區域安全之影響，並進一步深化與美國及其他理念相近夥伴國家的互信與合作，積極維護我國主權與安全，增進國家利益與人民福祉。

