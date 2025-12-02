黨產條例逕付二讀挨轟 游顥：是「公理」不能等

立法院國民黨團今於院會將立委游顥所提「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」自委員會抽出逕付二讀，並藉「藍白合」人數優勢表決通過。（圖由游顥國會辦公室提供）

立法院國民黨團今於院會將立委游顥所提「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」自委員會抽出逕付二讀，並藉「藍白合」人數優勢表決通過。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤痛批「邪惡到無以復加」；黨產會也表達「深切遺憾」。對此，游顥表示，「黨產會」是民眾認知清算國民黨的「不當會」，救國團則是公益組織，現在的許多各鄉鎮團委會長有藍有綠，非特定政黨專屬。將還救國團公道的修正法案逕付二讀，是「公理」不能等，黨產會更要「深切檢討」。

游顥表示，救國團在近年是防疫救災的模範生，救國團公益團體被惡意充公，綠營強搶民產，官逼民反，很符合民眾認知的民進黨「嘴裡咬著，手裡拿著，還搶人民的」。因此，今天的還救國團公道修正法案逕付二讀，是「公理」不能等，黨產會更是要「深切檢討」，也歡迎過去參與救國團的民進黨民代起義來歸，莫玩兩面手法，一起還公益團體救國團一個遲來的公道。

救國團也發出聲明表示，立法院修法是矯正制度誤判，維護民主原則的正義之舉，使法律不再偏離初衷。救國團強調，修法讓制度回歸法治、讓事實回到事實本身，是台灣民主的重要一步。

救國團表示，財產取得與承接皆依法行政，早期救國團為政府機關，其工作皆係執行政府任務，由政府補助經費。後來轉型成民間團體，其財產所得除執行政府的標案的勞務所得外，還包含辦活動的收入及義工和社會各界的捐款，救國團的財產與黨產無關。

救國團指出，在與黨產會交涉過程中，救國團的證據早已完整提出，問題在於黨產會基於意識型態立場，主觀論斷，無視救國團提出之客觀證據。在歷次調查及訴訟當中，救國團已向黨產會與法院提交大量證據，包括行政院核定成立文件、國防部隸屬與行政院督導的公文、歷年組織調整資料、會計師針對財務來源、建物建置、折舊的專業報告、救國團自籌資金興建與維運場館的所有證明等。這些文件皆清楚證明救國團非政黨附屬組織、財產取得具合法性，與政黨並無財務關係。

救國團還說，黨產會採取「黨國一體」推論，將政府行為視為政黨行為，屬政治推測而非法律判準。法院過去多次認為黨產會推論不符行政法基本要求，因此「救國團不是沒有反駁，而是黨產會不願採信證據」。此外，如果依照黨產會的標準，目前很多支持民進黨的外圍組織都是「政黨附隨組織」。

救國團表示，這次修法的重點是為矯正制度錯誤、恢復法律的正確適用，避免行政機關以政治推論取代事實審查。修法兼顧憲政原則、比例原則與公益團體運作，方能維護法治國精神，避免未來再次出現行政裁處偏離事實與法律的情形。

救國團強調，救國團服務青年、服務社會、服務國家，從來不屬於任何政黨。制度必須回到制度的軌道，歷史必須回到事實的基礎，法律必須回到法治原則。此次修法實為台灣民主成熟的重要體現，也是對錯誤的「轉型正義」的一次回歸校正。

