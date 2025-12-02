搶普發商機北市以第2預備金辦抽獎 洪婉臻批救命錢淪行銷費

台北市長蔣萬安2日赴市議會備詢。（記者張嘉明攝）

台北市搶普發現金1萬元商機，推出近4個月的「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，12月1日起跑，台北市議員洪婉臻今（2日）指出，活動經費動用被視為「救命錢」的第二預備金，批評「救命錢淪行銷費」、「振興變送錢」。

「來台北有購嗨 消費歡樂抽」12月起開放官網登錄，只要在台北市店家消費滿200元，就可獲得一次抽獎機會，「週週抽iPhone手機、月月抽台積電股票」，活動結束後再抽1000萬現金紅包等多項獎項。

洪婉臻在總質詢時指出，活動的部分經費4500萬元，是用被大家認為是救命錢的第二預備金，剛好規避5000萬元以上要函知議會，議員都不知道經費來源，詢問蔣萬安「很緊急嗎？」蔣萬安低頭不語。主計處長蘇文樹表示，政事臨時需要可以簽署動用。

洪婉臻表示，台北的活動比台中的規模小了近8倍，行銷經費卻要1500多萬元，跟台中市差不多，不符比例原則，甚至活動已經開始，還沒有人知道，批評「「救命錢淪行銷費」；更指活動要振興台北經濟，但包括送台積電股票、來回美國的機票，「不是要振興台北經濟嗎？飛出國幹什麼？」是缺乏在地連結的煙火式行銷。

蔣萬安說明，股票跟機票都是獎品，只要在台北任何地方消費滿200元就可以參加抽獎。

