福建推「12條惠台措施」 陸委會:誘因很低、會注意真正意圖

酸菜魚、螺螄粉等中國飲食近年逐漸打入台灣市場，中國今再度由福建省政府發布「12條惠台政策措施」，祭出開小吃店創業補助、台灣藝人赴福州演出可拿獎勵等優惠；陸委會批評，中國補助台灣人在台開小吃門店補助5000元人民幣，初步看來誘因很低，我們會注意其真正意圖，以及是否有違反我方相關規定。

中共推出12項惠台措施，「推進對台商貿文旅交流合作」方面包括四項：一、支持台胞開設沙縣小吃門店。對在台灣開設沙縣小吃門店的台灣同胞，由台灣沙縣小吃品牌管理公司統一提供服務，並給予一次性5000元人民幣創業補助。三明市每年提供200個名額，免費為台灣青年提供涵蓋沙縣小吃技藝、中式烹飪師、中式面點師、茶藝師、短視頻製作、無人機操作等14類職業技能培訓。

二、鼓勵台灣同胞參與南平民宿改造升級。支持台灣旅遊業者與南平民宿業者共同打造「武夷茗宿」品牌，對台灣業者參與經營並進行改造升級的民宿，按照裝修合同金額的20%給予補貼，單個民宿補貼金額不超過6萬元人民幣。三、提供廈金小三通客運航線旅客往來「退票險」服務。旅客可通過「i海台」平台購買退票損失保險，每份保險費5元，發生保險約定原因導致退票後，全額賠付船票退票手續費，減少旅客因退票產生的經濟損失。

四、支持台灣藝人來榕文藝演出。對經審批後，在福州市城市商圈、旅遊景區、歷史文化街區等區域舉辦的台灣藝人小型營業性演出活動，按照台灣藝人演出合同金額的40%給予獎勵，單次審批演出時間段內獎勵合計最高不超過2萬元人民幣。

對此，陸委會表示，自2023年9月中國發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」以來，福建省已陸續發布5批共計74項措施，包括支持台企發展、便利或優化台企、台人服務等不一而足。惟台商赴福建投資大幅減少，今年1至10月核准赴福建投資0.67億美元，較去年減少94%，顯示融台措施成效欠佳。

陸委會指出，至於中國補助台灣人在台開沙縣小吃門店5000元人民幣，初步看來誘因很低，我們會注意其真正意圖，以及是否有違反我方相關規定。

