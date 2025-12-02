李四川不鬆口參選新北市長 蔣萬安：心永遠在一起

台北市長蔣萬安（左）與副市長李四川（右）2日在議會答詢，川伯接下來的動向，成為議員關注焦點。（記者張嘉明攝）

台北市副市長李四川何時宣布參選新北市長備受關注；市議員張文潔今（2日）在市政總質詢時不斷追問李四川「會不會陪蔣萬安把這個任期走到最後？」李四川回應「我現在都在旁邊」；張文潔改問蔣萬安「有沒有把握讓川伯陪你到最後」，蔣說「不管在哪裡，我們心都在一起」，讓現場哄堂大笑。

張文潔說，藍綠議員都很關心李四川「會不會陪蔣萬安走到任期最後？」李四川說「我現在都在他旁邊」，兩人對話不斷跳針；張文潔認為，李四川如果會陪到最後，表示會用心在北市，各項施政會更全力以赴？李四川反問，「現在沒有全力以赴嗎？」

張文潔問不出李四川回答，改問蔣萬安「有沒有把握讓川伯陪你到最後？」，蔣萬安說「不管在哪裡，我們心都在一起」，議場哄堂大笑。蔣萬安隨後又說，「不管到哪裡？我們心都在一起」，同仁都會心繫台北的發展。

李四川被追問為什麼講不出答案時說，「我為什麼講不出來？」「我會一直陪在市長的旁邊、明天也是」，至於任期的部分，他表示，政務官有政務官自己的想法「我的想法，到那個時候再告訴你」。他現在每天都回新北，每天都關心台北市，「我很用心」。

張文潔認為，李四川要講清楚，讓蔣萬安安心；蔣萬安說「我一直很定」，李四川則說，蔣萬安一直很安心，並強調「我很用心」。張文潔最後說，「看到你的用心，沒有看到你的決心」，希望總質詢結束後，可以知道李四川的答案。

