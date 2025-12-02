開始輔選了？ 蕭美琴到苗栗喝下午茶同框陳品安 喊「一起加油」

副總統蕭美琴參訪「微光之丘」，肯定地方文化工作者守護歷史文化，賦予地方新的生命與溫度，同時帶動年輕人回鄉，呈現地方繁榮及最有溫度的故事。（記者彭健禮攝）

苗栗縣政府爭取文化部補助，並與台灣中油公司合作，修繕公館鄉出磺坑的油礦產業歷史建築群，其中的出磺坑6號處長宿舍，由銅鑼鄉獨立書店「微光書旅」承租，結合日式歷史宿舍、文化展覽、在地體驗與書店旅宿等元素，以「微光之丘」為名進行活化經營，今年6月開幕，成為複合型的文化旅遊場域。副總統蕭美琴今（2）日下午前往喝下午茶，肯定地方文化工作者守護歷史文化，賦予地方新的生命與溫度，同時帶動年輕人回鄉，呈現地方繁榮及最有溫度的故事。

蕭美琴今天下午在縣議員陳品安、徐筱菁、許櫻萍及民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦陪同下參訪「微光之丘」，由負責人賴世若、苗栗社大校長江明修等人介紹出磺坑的油礦文化歷史，並與青年一同品嚐下午茶。

請繼續往下閱讀...

因陳品安獲民進黨徵召參選下屆苗栗縣長，蕭美琴也被媒體問及此行是否也幫陳品安輔選？蕭笑著回應說，「我想今天就是深入地方，幫為地方努力的人，一起來加油」。並指出，品安在地方創生與在地文史保存也跟大家一起在努力，有這個機會一起相互加油。

蕭美琴說，很高興來到苗栗縣，大家知道她就任副總統以來，接待很多外賓，最近她覺得除了接待外賓之外，也要多跟基層互動走出辦公室、深入地方，多認識地方。此行，她也看到很多人為在地文化付出貢獻，有很多理想與願景。

蕭美琴也謝謝地方文化工作者守護在地歷史文化，賦予地方新的生命與溫度，同時帶動年輕人回鄉，透過這樣的歷史再造現場平台呈現地方繁榮以及最有溫度的故事。

副總統蕭美琴與青年一起喝下午茶。（記者彭健禮攝）

