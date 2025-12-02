為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白擋國防特別條例暫緩列案 政院：遺憾提違憲要求

    2025/12/02 17:50 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院發言人李慧芝。（資料照）

    行政院發言人李慧芝。（資料照）

    賴清德總統提出8年1.25兆國防預算，藍白今天以總統必須「即問即答」方式為由，先將行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」暫緩列案。行政院發言人李慧芝今日痛批，對於立院又提出違憲要求，並阻擋特別條例排案一事，政院感到高度不解與強烈遺憾。

    賴清德日前投書外媒，表達台灣將編列400億美元國防特別預算，後於總統府舉行國安高層會後記者會正式宣布。不過，國民黨立委今日在立法院程序委員會否決列案，並要求賴清德赴立法院進行國情報告，必須採「即問即答」方式。

    對此，李慧芝指出，立院要求總統「即問及即答」，已違反憲法權力分立原則，去年憲法法庭所做的113年憲判字第9號也判決相關修法違憲，對於立院又提出違憲要求並阻擋特別條例排案一事，政院感到高度不解與強烈遺憾。

    李慧芝指出，中國對台灣及印太地區的侵擾與威脅，不論是頻率或規模都日益加劇，區域各國也都因此採取積極行動，全面加速對國防的強化。台灣作為國際社會負責任的成員，除了持續與理念相同的國家合作，共同確保區域安全穩定的現狀，更需要提升自主防衛的能力，並全方位打造國防關聯產業。

    李慧芝提及，賴總統已經表示願在合法合憲程序下，前往立院向國人報告特別預算，行政院長卓榮泰日前也強調，「沒有國哪有家」、「沒有國哪有黨」，行政院呼籲朝野各政黨懸崖勒馬，以國家、國人為念，拋棄政黨成見，守護國家防衛韌性，將本特別條例排進立法院審查程序，行政院也會在國會監督下，依據特別條例編列與執行特別預算。

