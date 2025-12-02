柯文哲要檢調搜索賴清德！周玉蔻曝只會搜到「這些東西」

總統賴清德。（資料照）

前台北市長柯文哲妻子陳佩琪今日在臉書發文表示，柯文哲去年遭檢調「兵分54路」突襲搜索，她爆料，柯文哲說，應該去賴清德家搜一遍，絕對更精彩。對此，資深媒體人周玉蔻表示，如果檢察官真的下令搜索賴清德會搜到什麼？「一張又一張捐款收據！累積2、30年金額超過1億元新台幣，以賴清德名義捐出去的捐款收據！」

柯文哲因涉京華城弊案被羈押近一年。陳佩琪今日在臉書發文表示，柯文哲回家後，都是由她負責三餐。她和柯文哲吃飯，最常聊的話題還是官司和時事，「可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。」

陳佩琪說，這幾天陪柯文哲在電腦桌前看一些卷宗，也找出了當初來搜索的那份理由書，「說是兵分54路（搜索54個地方，有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，原來我們法律還可以這樣？），先生說也去賴清德家搜索一遍（他案底也不少啊），跟我們一樣，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比我們精采許多。」

對此，周玉蔻今日在臉書發文表示，聲勢與被關注度越來越低的柯文哲終於耐不住寂寞，搶下黃國昌的專利，操作「賴給清德」流量術了。

「黔驢技窮！幼稚又無腦。」周玉蔻表示，先說賴清德不會像柯文哲那樣四處收錢、帳目不清到被檢調54路搜索。再說，就算柯文哲當檢察官，下搜索令搜索賴清德和他的親戚，最後搜索到的絕對不是莫名其妙記錄收錢表格的USB或清涼照，「而是一張又一張捐款收據！累積2、30年金額超過1億元新台幣，以賴清德名義捐出去的捐款收據！」

