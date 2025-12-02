為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌被爆要時力幹部別按讚！ 黃捷直白反應笑瘋網友

    2025/12/02 17:33 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委黃捷。（取自黃捷臉書）

    民進黨立委黃捷。（取自黃捷臉書）

    時代力量秘書長林邑軒近日在節目中爆料，過去黃國昌還在時代力量時，曾要他「不要幫黃捷點讚」，此事曝光後引發網路討論。對此，現為民進黨立委的黃捷，則在相關討論下方留言「？？？」讓一堆網友笑翻。更有一票網友幫她的留言按讚，笑稱要「讓黃國昌不開心」。

    林邑軒日前在政論節目《新台灣加油》爆料，他過去和黃國昌還有聯絡時，黃國昌曾勸他「不要按黃捷一個讚」，讓現場來賓驚呼：「這麼小的事情也在糾結喔？」對於主持人詢問，你那個時期的黃捷還在時力嗎？林邑軒也補充，那是2020年，黃捷還在時代力量的時候。

    節目片段被網友剪輯PO上Threads，引發討論，也釣出黃捷本人回應「？？？」不少網友看到黃捷回應笑翻，並表示「現在要來幫她按讚」，紛紛留言「已按讚」、「黃捷我先給你按讚，希望黃國昌別生氣」、「來按讚國昌會不開心！」；其他網友也留言表示：「直接被掃到」、「讓黃國昌不開心我就按讚」、「黃捷真不討國昌老師的歡心」、「好好笑我真的要笑瘋」。

    目前黃捷留言獲得的讚數，比原PO網友貼文還要高。

    在 Threads 查看

    圖
    圖
