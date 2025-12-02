為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍白剛擋下1.25兆國防預算 中國宣布渤海實彈射擊

    2025/12/02 17:37 記者陳昀／台北報導
    立法院程序委員會今日中午討論5日、9日院會議程。行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本，被藍白以人數優勢否決，暫緩列案。（記者塗建榮攝）

    藍白今天中午在立法院程序委員會合力將8年1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案暫緩列案；隨後，中國宣布2日下午2時至6時、3日17時至21時，在渤海等部分海域，執行實彈射擊與軍事演習。

    賴清德總統上週召開國安高層會議後，公開宣布「守護民主台灣國安行動方案」，並明確揭示國防部預計8年投入1.25兆元打造台灣之盾，力拚2027年達成國軍高戰備能力，2033年進一步建成全面嚇阻戰力，最終建構能永久捍衛民主台灣的國防力量。

    賴清德總統近日也表示，如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。不過，立法院程序委員會今天中午開會討論5日、9日院會議程。行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本被藍白以人數優勢否決，暫緩列案。

    與此同時，中國海事局發布訊息，今天下午2時至6時，以及12月3日17時至21時，渤海部分海域將進行實彈射擊，警告相關船隻禁止駛入。

    中國宣布展開渤海實彈射擊。（圖擷取自看台海）

