    首頁 > 政治

    中共不認舊金山和約 台聯黨批：做賊心虛

    2025/12/02 17:28 記者林哲遠／台北報導
    中國政府近期不斷公開強調從未接受過《舊金山和約》，痛批它是「不具效力」且「非法無效」一紙空文。圖為《舊金山和約》1951年簽署畫面。（圖擷取自@sputnik_jp 社群平台「X」）

    台灣主權歸屬問題，日本首相高市早苗近日援引《舊金山和約》直言「日本沒有立場認定台灣法律地位」，中國外交部再度跳腳，嗆言中方從來沒有接受，也不承認《舊金山和約》。台聯黨今表示，中國政府這一舉動可說做賊心虛，更加證實中國從頭到尾都沒有對台灣握有主權的事實。

    台聯黨主席周倪安表示，日前日本首相高市早苗表示，日本依據舊金山和約已經放棄台澎一切權利，所以無權對台灣的歸屬有所認定。而中國外交部為了一圓「台灣屬於中國」的漫天大謊，居然片面宣布舊金山和約無效，可說已經著手於破壞戰後世界和平秩序了。

    周倪安認為，中國整天用「開羅新聞公報」當作握有台灣主權的藉口，更是荒謬而無效，因為所謂開羅會議，根本不是條約，僅是美英中三國首腦的作戰計畫會談而已，更不用說台灣主權地位問題在公報中僅是「議程」而非共識。

    台聯黨重申表示，當代台灣的主權，奠基於李登輝前總統所推動的民主改革，已經框定了「台灣」的基本主權範圍。在日後則需要以正名、制憲之方式，將國家從「中華民國」這一不正常體制，轉型成為正常國家。中國既然自曝其短表示沒有參與到舊金山和約，那麼更證明中國沒有資格過問台灣的主權歸屬。

