切割黃國昌原因曝？中網不爽民眾黨訪日 館長急表忠：我沒加入

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，使中日關係緊張。對此，館長不僅日前大罵高市早苗「關你日本什麼事？」近日還在直播時「切割」一向友好的民眾黨主席黃國昌。針對有中國網友不滿民眾黨近日的訪日之行，館長也表示：「我懂你們，賭爛！」他也說，政治人物有自己的考量，「我真的管不了他們，我也沒有加入他們的黨！」

館長近日直播，談到中日關係緊張議題。突然有網友問到他對黃國昌近期赴日本訪問的看法，館長馬上切割表示，「黃國昌，他做他的，我做我的！」他也說，不懂為什麼一定要來問他的看法，「那是他們民眾黨，我也不是民眾黨」。館長還說，「他們黨」有他們要做的事情，而他的部分，「我就是要去中國大陸，我就是要繼續在台灣製造影響力。」

館長說，他要做好他自己，「所以我沒去（日本）吧？對不對」，他還澄清：「我支持中國啊，我支持兩岸和平交流」、「我支持回歸啊，甚至到最終和平統一！」

此外，館長也向中國喊話，他絕對不會愧對台灣人，也不會愧對中國大陸的人，「我懂你們，賭爛！這他X什麼時節了，跑去日本，什麼玩意兒啊！」館長說，這個他懂，但「他們」不懂，「我非常在乎，所以我從頭到尾都跟高市早苗講，我X他X，這是我們中國人的事情。」

館長指出，他的立場很堅定，寸步不移，但是「他們」是政治人物，不只黃國昌，所有政治人物都有政治利益考量，「這我管不了他們，我真的管不了他們，我也沒有加入他們的黨！」

