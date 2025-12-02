真的下鄉！ 考試院赴雲林元長鄉公所聽取基層意見

考試院副院長許舒翔（前排右四）率同考試委員、銓敘部長施能傑、考選部政次林明裕、保訓會主秘廖慧全等赴雲林元長鄉公所聽取基層意見。（考試院提供）

真的下鄉！考試院副院長許舒翔今（2）日率同考試委員、銓敘部長施能傑、考選部政次林明裕及保訓會主秘廖慧全，遠赴雲林縣元長鄉公所進行拜會與業務交流座談，就待遇調整、資訊及農業技術人力等議題交換意見，許舒翔表示，元長鄉公所座談提到的資訊人力、農業技術業務量上升，突顯技術專業人力缺乏等問題，是地方面對的實質挑戰，考試院積極思考對策，部分問題可能無法立即解決，但都會追蹤管考，作為未來制度精進的參考。

許舒翔也強調，考試院走到第一線，了解實務困境，聽取基層用人需求，讓相關改革可以更貼近基層機關的需求，協助地方留才，以解決在地問題。

請繼續往下閱讀...

許舒翔指出，外界期待多年的官等職等員額配置準則修正，預計今（2025）年12月上旬施行，屆時各機關就能依業務專業需求進用較多中高階人力，另地方機關職務列等調整，也將自明（2026）年2月1日實施，雖然這次調整範圍不含鄉、鎮、市公所，但考量現行社會環境變遷快速及服務需求多元，鄉、鎮、市公所屬於地方制度法下的自治團體，相關職務列等如何基於職責程度、業務性質及機關層級作衡平考量，考試院也相當重視，並已請銓敘部詳加研議。

元長鄉長李明明在致詞中代表公所全體同仁，對於考試院能夠來訪視表達熱烈歡迎。她表示，元長鄉是典型的農業鄉，面對極端氣候、農作損害、地區建設需求增加等問題，基層業務越來越多，但人力卻不易甄補，幾乎每位同仁都要身兼多職，員額與列等調整真的有檢討的必要。

李明明也表示，近幾年公所深切感受到資訊安全、公共工程管理等工作量快速增加，資訊人力與專業土木工程人員卻難以補足，突顯基層人手少事情卻不少的難處，感謝考試院願意走入地方了解實情，對基層同仁意義重大，也希望未來公所人力、職等與薪資待遇能更好，使在地人才願意留在地方服務。

