竹市總預算藍白強勢包裹表決統刪8千萬三讀 綠擬向內政部提函釋籲退回重審

新竹市議會總預算在藍白未符合程序下強勢包裹統刪8千萬三讀通過 ，僅有3席議員的時代力量黨團也譴責多數暴力。（記者洪美秀攝）

新竹市議會今天在綠營霸佔議事主席台4小時後遭藍白議員動員強勢搶回主席台，議長許修睿及副議長余邦彥也在藍白議員護駕下重回主席台宣讀開會並進行明年度總預算二讀會，在藍白強勢多數人力下，綠營雖高喊違法審查及違反程序正義及要求逐條審查，仍由許修睿宣讀及議會清點人數後，以過半數方式同意總預算採包裹表決方式處理，並以民眾黨議員李國璋所提統刪8千萬元方案表決通過，最後由許修睿敲槌通過新竹市明年度約467億的總預算。

對此結果，民進黨團總召陳建名痛批，這是新竹市議會史上最黑暗的一天，對市府不合理的編列，加上藍白的多數暴力，架開民進黨團所有人表達的聲音，黨團對此表達譴責，認為這是議會對議員的強暴行為。議員劉康彥也說，這次的總預算審查過程簡單潦草，但議會卻剝奪議員逐條審查的權力與天責，這是他們所不能接受的。

請繼續往下閱讀...

綠營議員曾資程則說，議會違反議事規則第28條及29條，未處理議員所提的刪減動議等臨時動議排除掉，因黨團發現市府明年度的總預算虛編浮編亂編情況明顯，要求議會應遵守程序正義，照議事規則審查，卻不得其門，看到藍白議員夾著多數暴力輾壓議會，黨團後續將循正當管道，請內政部函釋這樣的草率粗暴的總預算審查方式是否符合相關程序，如果不符合就應退回，讓議會重新審查明年度預算。

時代力量黨團也表示，藍白議員這樣的行為是違法審查，應退回重審，且議會都未看到要表決的議案，也不同意採包裹表決方式進行，認為議會已違反程序，屆時若到內政部提出訴願一定會輸，黨團認為議會程序應完備，且應進行實質刪減預算，對藍白議員的多數暴力，予以譴責及抗議。

新竹市議會總預算在藍白未符合程序下強勢包裹統刪8千萬三讀通過 ，民進黨團則強烈譴責藍白議員的多數暴力，將向內政部提出函釋，若不符程序就應退回重審。（記者洪美秀攝）

新竹市議會總預算在藍白未符合程序下強勢包裹統刪8千萬三讀通過，民進黨團則強烈譴責藍白議員的多數暴力，認為是市議會史上最黑暗的一天。（記者洪美秀攝）

新竹市議會總預算在藍白未符合程序下強勢包裹統刪8千萬三讀通過，通過的現場一片混亂。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法