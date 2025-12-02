為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「太子集團」成員申請失業補助 耿葳質疑市府優先救濟詐團員工

    2025/12/02 16:43 記者董冠怡／台北報導
    台北市議員耿葳今天在市政總質詢指出，太子集團在台資產被凍結45億元後，傳出多名失業員工就業服務處申請失業給付。（圖取自議會直播影片）

    台北市議員耿葳今天在市政總質詢指出，太子集團在台資產被凍結45億元後，傳出多名失業員工就業服務處申請失業給付。（圖取自議會直播影片）

    「太子集團」涉及跨國詐騙洗錢，北市議員耿葳今在市政總質詢指出，詐團在台資產被凍結45億元後，傳出多名失業員工申請失業給付，質疑跨境詐騙受害者求助無門，市府是要優先救濟詐團員工，還是幫助受害者？勞動局長王秋冬回應，303名受雇者中有23人申請失業補助，最終給付與否由勞保局決定。

    耿葳表示，太子集團從2016年起陸續在台設立空殼公司，台北市有12家；涉嫌詐騙洗錢歷史長達9年，除了詐騙、境內洗錢外，也從事博弈事業，據說薪資待遇福利不錯，僱用員工也應有勞健保，但因公司資產被凍結，員工生計斷炊，已有多人赴就服處申請失業給付，這樣是否符合符合非志願性離職？

    王秋冬說，如是有勞保的勞工，就符合非志願性失業。按照勞保資料，12家公司中，8間無僱用員工，4間僱用303人，現有23人申請失業補助。就保法規定，失業給付由勞保局給付，就服處受理登記申請，如有非自願性失業證明，原則上是符合登記的條件，至於能否給失業給付，由勞保局決定。

    耿葳質疑，現今詐騙橫行，太子集團不會是單一個案，台北市有很多詐團成員現在都還沒抓到，民眾的血汗錢也都拿不回來，跨境詐騙受害者更是求助無門，市府是要優先救濟詐團員工，還是幫助受害者？

    蔣萬安強調，市府當然是站在確保民眾及受害者的立場，協助檢調追究相關法律責任，至於太子集團底下公司聘用的員工來申請失業補助，地方政府程序上是受理登記，依照法律規定，最終是勞保局決定核准與否。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播