「太子集團」成員申請失業補助 耿葳質疑市府優先救濟詐團員工

台北市議員耿葳今天在市政總質詢指出，太子集團在台資產被凍結45億元後，傳出多名失業員工就業服務處申請失業給付。（圖取自議會直播影片）

「太子集團」涉及跨國詐騙洗錢，北市議員耿葳今在市政總質詢指出，詐團在台資產被凍結45億元後，傳出多名失業員工申請失業給付，質疑跨境詐騙受害者求助無門，市府是要優先救濟詐團員工，還是幫助受害者？勞動局長王秋冬回應，303名受雇者中有23人申請失業補助，最終給付與否由勞保局決定。

耿葳表示，太子集團從2016年起陸續在台設立空殼公司，台北市有12家；涉嫌詐騙洗錢歷史長達9年，除了詐騙、境內洗錢外，也從事博弈事業，據說薪資待遇福利不錯，僱用員工也應有勞健保，但因公司資產被凍結，員工生計斷炊，已有多人赴就服處申請失業給付，這樣是否符合符合非志願性離職？

王秋冬說，如是有勞保的勞工，就符合非志願性失業。按照勞保資料，12家公司中，8間無僱用員工，4間僱用303人，現有23人申請失業補助。就保法規定，失業給付由勞保局給付，就服處受理登記申請，如有非自願性失業證明，原則上是符合登記的條件，至於能否給失業給付，由勞保局決定。

耿葳質疑，現今詐騙橫行，太子集團不會是單一個案，台北市有很多詐團成員現在都還沒抓到，民眾的血汗錢也都拿不回來，跨境詐騙受害者更是求助無門，市府是要優先救濟詐團員工，還是幫助受害者？

蔣萬安強調，市府當然是站在確保民眾及受害者的立場，協助檢調追究相關法律責任，至於太子集團底下公司聘用的員工來申請失業補助，地方政府程序上是受理登記，依照法律規定，最終是勞保局決定核准與否。

