竹市議會審總預算藍白多數暴力大亂鬥 綠營2議員掛彩流血

新竹市議會上演藍白多數暴力大亂鬥，綠營占主席台4小時後，下午3點遭藍白議員強勢奪回主席台，過程中造成綠營議員曾資程下巴流血等多人掛彩。（記者洪美秀攝）

新竹市議會頭一遭！議會議事堂今天上演立法院國會藍白議員多數暴力大亂鬥混亂場面！議會民進黨團9位議員不滿藍白針對明年度總預算要採包裹方式通過，提出近392條籲議會逐條審查，並在上午採取霸占議事主席台策略癱瘓議事，到了下午3點，藍白議員以多數優勢進入議事廳，並以架開、拉扯綠營議員等方式，搶回主席台，並讓國民黨籍議長許修睿與副議長余邦彥順利站回主席台，由許修睿宣布開會、進行總預算二讀會。綠營議員高喊違法審查、違反議事程序，整個過程亂轟轟，宛如立法院國會議事場。

綠營議員曾資程除下巴掛彩流血外，包括議員施乃如的手表也被扯斷，鄭美娟的手臂被拉扯受傷，嬌小的劉彥伶也被拖到主席台外，爬上主席台的議員劉康彥被藍白議員拉下來，綠營議員高喊拒絕包裹審查，要求逐條審查，痛批藍白議員以多數暴力，未處理議員所提刪減動議等案，就要包裹通過總預算，議事堂約僵持10分鐘左右。

請繼續往下閱讀...

藍白議員也在議事堂外沙盤推演，自製各種看板，下午3點進入議事廳後高喊要開會，接著以絕對多數優勢上前架開擋在主席台上的綠營議員，藍白由男女議員各個擊破推開拉著麥克風的綠營女議員，接著再由男議員架開綠營男議員，雙方拉扯5分鐘後，藍白議員以絕對優勢將原本占領主席台的綠營議員全部拉開，順利搶回主席台，議長許修睿及副議長余邦彥重回主席台宣讀開會，且以多數宣布進行明年度總預算二讀會各項表決。

新竹市議會上演藍白多數暴力大亂鬥，綠營占據主席台4小時後，下午3點遭藍白議員強勢奪回，過程中也造成多位綠營議員掛彩。（記者洪美秀攝）

新竹市議會上演藍白多數暴力大亂鬥，綠營議員占主席台4小時後，下午3點遭藍白議員強勢奪回主席台。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法