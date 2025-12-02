為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    8年1.25兆國防特別預算遭在野阻擋 綠：藍版財劃法是8年挖11兆！

    2025/12/02 16:09 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團今舉行「保台灣的都擋、賣台灣的都過」記者會，痛批藍白於院會再度透過逕付二讀強推「離島建設條例」、「黨產條例」惡法，並於程序委員會以「暫緩列案」方式，阻擋8年1.25兆元的國防特別預算及行政院版財劃法草案。民進黨團副幹事長沈伯洋批評，比較上個月國民黨版財劃法，8年是從政府挖走11兆！結果台灣要做國防卻無法，這在任何一個國家都是不可思議的。

    民進黨團書記長陳培瑜批評，藍白針對保護台灣的法案一擋再擋；自己提的賣台法案卻一路衝衝衝！直接逕付二讀、過水協商、表決三讀。

    她說，今天在院會發生一系列逕付二讀的法案，其中最荒謬的就是國民黨立委陳玉珍提出的「離島建設條例修法草案」，想在金門、馬祖、澎湖3個離島建設自貿區，相關規定只要縣市說了算，卻要中央買單，自貿區也很可能成為中國洗產地的特區，企圖把金門拱手賣給中國。

    陳培瑜表示，離島建設條例中提到，離島地區的重大建設由縣政府說了算，卻由中央買單來蓋，但何謂重大建設？誰來定義？到底是陳玉珍以後當縣長說了算，「還是以後北京跟你說了算？」要如何指定重大建設、在哪裡蓋重大建設，蓋重大建設是為誰謀福利，陳玉珍必須要公開站出來說清楚、講明白。

    陳培瑜也說，令人遺憾的是，院版財劃法依然被擋在程序委員會中，繼續冰凍，國民黨只願意針對自己的財劃法要求行政院執行，可以想見未來行政院在報告覆議案時，國民黨立委會多麼刁難。她呼籲，「不管你是哪一黨，但我們都是同一國，拜託在野黨委員，不要再擋保護台灣的法案、預算。」

    民進黨團幹事長鍾佳濱強調，根據立法院程序委員會組織規程，程委員只能就政府或委員的提案，討論的時間要分配多少，藍白暫緩列案是不合規章的做法。

    民進黨團副幹事長沈伯洋提及，網友講的一句話他覺得非常發人省思，全世界有哪一個國家政府在發民防手冊時，結果有一群人在生氣的，這不是很奇怪嗎？但這個很詭異的現象在台灣是真實發生當中，而且人民越來越無感。

    沈伯洋說，8年1.25兆元的國防特別預算案直接在程委會被擋下，世界各國都在準備軍備、準備可能的衝突，結果台灣要購買無人機、飛彈等，竟然在程委會被擋下；比較上個月國民黨版財劃法，8年是從政府挖走11兆！結果台灣要做國防卻無法做，這擺在任何一個國家都是不可思議的，但在台灣正在發生中。

    沈伯洋指出，中國要滲透台灣，最重要的就是人流、金流、資訊流這3個方向，國民黨一扇一扇把門打開。人流部分，透過「國籍法」要讓中配不放棄國籍就有參政權，再利用「中配6改4」加速取得台灣身分證；金流部分，就是剛提到的離島自貿區，為一國兩制的金流鋪路；資訊流的力度也越來越大。他認為，行政上能夠阻擋的，一定要強力阻擋。

