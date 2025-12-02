為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白擋國防1.25兆、幫中國開後門 民進黨嗆：只配3個字「吳三桂」

    2025/12/02 15:57 記者陳昀／台北報導
    立法院程序委員會今日討論5日、9日院會議程。行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法草案，均被藍白立委以人數優勢否決，暫緩列案。（記者塗建榮攝）

    民進黨今在臉書發文指出，藍白在立法院透過逕付二讀強推「幫中國洗產地」及「替救國團討特權」惡法，想沒收討論直接表決，又在立法院程序委員會封殺行政院提出的「強化防衛特別條例」與「財劃法」草案，惡意杯葛、拖垮政府、阻擋國防的藍白立委，只配三個字：吳三桂！

    民進黨指出，國民黨立委陳玉珍所提的「離島建設條例修正草案」，其實就是「洗產地法案」，想在離島設置所謂「自由貿易示範區」，替中國產品甚至人員開後門，影響經濟利益與國家安全；國民黨立委游顥的「不當黨產處理條例修正草案」，則是在替救國團討特權，讓轉型正義開倒車、不當黨產實質復辟，同樣跳過審查，不敢面對檢驗。

    民進黨表示，國民黨、民眾黨今天還在立法院程序委員會封殺行政院提出的「強化防衛特別條例草案」與「財劃法草案」，連交付審查都拒絕。8年1.25兆元的預算規畫，關係台灣自我防衛的能力、國防產業的競爭力，國際都重視，為什麼藍白連審查都不願意？院版財劃法草案，能夠妥善配置資源，兼顧中央地方的財政平衡，與城市鄉村的均衡發展，更不會舉債破上限債留子孫，為什麼藍白就是不肯就事論事？

    民進黨痛斥，藍白兩黨在立法院國民黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌把持下，完全就是「雙標黨」，想推的法案無視程序正義，直接沒收討論硬推下去；行政院提出的預算和法案，則是毫無道理就拒絕，同樣連依據程序進行討論的機會也要沒收。惡意杯葛、拖垮政府、阻擋國防的藍白立委，只配以下這三個字：吳三桂！

