美日聯手24次「台灣有事」兵推 日媒爆：中國只有2種狀況獲勝

兵推結果顯示，只要台灣有持續作戰的意願，美國進行軍事干預，加上日本提供關鍵支持，中國想贏得戰爭的可能性就會非常低。圖為日本海上自衛隊在台灣東部外海的先島群島一帶，實施布雷演訓。（日本防衛省統合幕僚監部官方X帳號）

日本首相高市早苗發布「台灣有事論」後，中日關係持續緊張。有日媒指出，北京之所以反應強烈，是與美國智庫先前在美日聯手情況下，24種兵推模擬情況中，中國僅在2種狀況下獲勝，其他22種情境中全敗有關。

日媒「President Online」今（2）日報導 ，引述前海上自衛隊幹部、YouTuber「大野狼少佐」的著作「前海上自衛隊幹部教你守國地緣政治入門」書中內容指出，美國智庫「戰略國際問題研究中心（CSIS）」2023年公佈了針對中國軍事侵略台灣的兵棋推演結果，CSIS為了找出決定台灣侵略成敗的要素，準備了24種不同的情境進行模擬。中國的勝利條件是制伏台灣，而日、美、台的勝利條件是阻止中國達成目標。

在24次模擬中，日、美、台在承受巨大損失的情況下，有22次成功獲勝。在中國戰敗的22個劇本中，即使是中國推進最順利的劇本其佔領的台灣面積也未達到四分之一。

報導分析，這場推演的目的不在於慶祝22次勝利，而在於找出導致失敗的兩個關鍵原因。中國能勝利的兩次情境就是因為「美國未對台灣有事進行軍事干預」，以及「日本採取中立立場，不允許美軍使用基地」。這突顯了美日協防對台灣防衛的決定性作用。若無美日介入，以目前中國204萬正規軍對比台灣17萬正規軍的懸殊戰力，台灣單獨作戰的勝算極低。

報導指出，台灣有事事實上就是「日本有事」。尤其在現代戰爭中，海軍戰力高度依賴於港口基地進行補給和乘員休息。美軍若從遙遠的本土出發，補給線過長，將嚴重影響作戰時間。而台灣作為前線過於危險，不適合當作兵站據點。因此，日本作為距離台灣最近，但又比台灣遠離中國攻擊範圍的「後方兵站據點」，成為美軍發揮全力時不可或缺的理想位置。

報導進一步分析，日本的重要性在於其能提供效率與安全的平衡。艦艇和航空機在基地時最脆弱，而日本遭受攻擊的風險遠低於台灣，且復原能力較強。雖然中國可能攻擊日本，但難以將其徹底摧毀。因此，日本的參戰（實為提供兵站和守護據點）至關重要，若日本中立，幾乎等同於美國無法有效介入。

報導總結，日本應做的並非直接登陸台灣作戰，而是保衛好作為美軍兵站據點的日本本身，同時支援美軍行動。兵推結果顯示，只要台灣有持續作戰的意願，美國進行軍事干預加上日本提供關鍵支持，中國想贏得戰爭的可能性就會非常低。

