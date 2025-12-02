辭黨發言人遭凌濤超譯「綠不友善青壯」 戴瑋姍、卓冠廷反擊

因欲投入明年選舉，民進黨籍新北市議員戴瑋姍、卓冠廷依照黨規辭任黨發言人。（翻攝戴瑋姍臉書）

2026年地方選舉腳步近，民進黨籍新北市議員戴瑋姍、卓冠廷依照黨規辭任黨發言人，豈知遭國民黨籍桃園市議員凌濤在粉專分析為「民進黨對青壯世代非常不友善」，讓戴瑋姍忍不住反譏凌濤「不必把自己的遭遇套用在別人身上」，難道是前國民黨主席朱立倫下台後凌濤心有不甘？卓冠廷則笑稱，「謝謝幫我們製造戲劇效果，濤哥乖啦」。

凌濤透過粉專指出，戴瑋姍因對民進黨籍立委王義川的「台灣國立委」評論「碰觸到『台獨金孫』賴主席最敏感的神經」，而卓冠廷則是因為「大白話」、正國會派系與高雄市長選舉提名風波「引發黨高層的壓力」，導致雙雙「『被請辭』或『跳船』」，顯示「民進黨對青壯世代非常不友善」。

請繼續往下閱讀...

戴、卓︰明年投入議員選舉 依黨規請辭

對於凌濤這一番分析，戴瑋姍直言為「幻想文」並表示，二人僅是因為明年將投入議員選舉，為確保提名公正性而依照黨規辭去發言人，「誰不知道朱立倫主席下台後，凌濤迅速被請辭，心有不甘？」無論是否有黨職，他們為台灣努力不會停歇，「我們和凌濤的檔次完全不一樣，謝謝他的指教」。

卓冠廷則在戴瑋姍粉專下貼出黨規「白紙黑字」給凌濤看，他也說，「朱立倫下台，鄭麗文掌權，凌濤被迫請辭」，而他和戴瑋姍是因為明年要選舉，依照黨規在就職日前一年辭去黨職，「謝謝幫我們製造戲劇效果，濤哥乖啦」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法