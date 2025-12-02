為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    竹市議會藍營議員批綠營勿作秀癱瘓議事 要求開會審預算

    2025/12/02 15:15 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市議會藍營議員籲民進黨團勿作秀及癱瘓議事，籲離開主席台，讓議員能開會審預算。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會藍營議員籲民進黨團勿作秀及癱瘓議事，籲離開主席台，讓議員能開會審預算。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會今天上演有史以來有議員霸佔主席台癱瘓議事，讓議會無法開會情節。國民黨團議員因民進黨團議員霸佔主席台，導致無法開會審議總預算，下午2點開記者會表達抗議與不滿，批民進黨團是作秀，要求民進黨議員離開主席台，不要再杯葛議事，讓所有議員及大會能進行總預算審查。

    而在國民黨開記者會同時，民進黨團依然霸佔主席台，9名議員都未離開，立場堅定，要求議會先處理議員的刪減動議，強調所有動作都是議事堂民主過程的一環。也強調要為市民荷包把關，不讓市府亂花錢，讓浮編的預算強渡關山。

    民進黨團9名市議員今天一早霸佔主席台後，因擔任主席的議長許修睿無法上台，導致議事停擺，一直到下午2點都還未開會，國民黨團及民眾黨議員為主的新聯線政團因無法開會，下午2點開記者會抨擊民進黨的做法是作秀，黨團總召陳慶齡說，這2週以來議會各黨團都在針對總預算進行相關協商，但民進黨團今天早上都不到黨團協商會議開會，認為民進黨團根本就是阻礙議員開會，刻意政治操作，黨團無法認同與接受，也認為這不是市民所樂見的。

    黨團議員黃美慧和張祖琰與吳旭豐都指出，新竹市明年度因財劃法修正，得來有史上最高的總預算，過去很多建設及補助因中央無法補助而難執行，如今市府有預算了，應該讓市府好好做事，此外，像是普發現金5000元及0-6歲每個月增加1千元等社福津貼，都要通過預算才能動支及執行，籲民進黨不要阻擋新竹市的發展，要求民進黨團離開主席台，讓議員可以順利開會及審查總預算。

    新竹市議會藍營議員籲民進黨團勿作秀及癱瘓議事，籲離開主席台，讓議員能開會審預算，但民進黨團仍持續霸佔主席台。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會藍營議員籲民進黨團勿作秀及癱瘓議事，籲離開主席台，讓議員能開會審預算，但民進黨團仍持續霸佔主席台。（記者洪美秀攝）

