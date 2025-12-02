宏都拉斯「親台派」篤定當選有望復交？ 學者：台灣不需要急

宏都拉斯總統大選開票，皆主張與台灣交好的阿斯夫拉（左）、納斯拉亞（右）陷入拉鋸。（法新社）

宏都拉斯大選變天，牽動台宏外交關係，主張與台灣恢復外交關係的「親台派」候選人幾乎篤定當選。學者強調，未來宏都拉斯新政權願意與台灣恢復邦交，「台灣不需要急，也不會急」，國際政治講究的是互惠與穩定性，而不是誰一夕之間想恢復關係，台灣就立刻點頭。

2023年3月，宏國左翼總統卡斯楚政府宣布與台灣斷交，改與中華人民共和國建交；而宏都拉斯與中國建交後，該國白蝦產業面臨嚴重出口蕭條，當地出現大量失業人口。

宏都拉斯總統大選現正開票，親中執政黨選將大幅落後。親台派的「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）和「自由黨」候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）兩位候選人票數拉鋸，選前都曾表達，當選後希望與台灣復交，新任總統「親台派」有望勝出。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，針對未來宏都拉斯新政權願意與台灣恢復邦交，「台灣不需要急，也不會急」。國際政治講究的是互惠與穩定性，而不是誰一夕之間想恢復關係，台灣就立刻點頭。台灣也必須顧及其他邦交國的感受，以及建立國際形象的方式。

洪浦釗指出，台灣不能讓外界覺得，「跟台灣的邦交關係想翻就翻、想回頭就回頭」，這是台灣作為中型國家所需要展現的制度自信與價值底氣。

洪浦釗分析，事實上，台灣今天並沒有過去那種「邦交國數字迷思」。原因很簡單，台灣的國際存在感，是由經濟能力、民主韌性、科技地位與在印太的戰略價值支撐，而不是由邦交國數量決定。

洪浦釗建議，如果宏都拉斯未來希望恢復邦交，台灣可以三個前提作為考量基礎：一、要看對方的真實政策方向與制度承諾，而不是選前語言。二、不能傷害現有邦交國對台灣的信任。三、恢復邦交是否能真正符合台灣的利益，而不是象徵性的外交秀。

洪浦釗直指，宏都拉斯要的，絕對不是掛在外館屋頂上的一面國旗。他們要的是經貿合作、產業升級、技術援助，以及能改善人民生活的具體成果。換句話說，如果未來真的要恢復邦交，必須建立在雙方都能長期承擔的基礎上，而不是情緒、情勢或一時的政治需求。

「台灣今天的國際角色，不是誰來找我們，我們就急著接！」洪浦釗說，如果宏都拉斯願意重新站回台灣這一邊，我們當然歡迎；但台灣不應該用「只要有人來就立刻點頭」的國內政治思維來做外交。

他強調，外交不是短期得分，而是長期承擔，因此台灣必須務實評估，這段關係能否長久？是否符合台灣利益？能否建立真正的互信與制度基礎？只有在這些前提成熟時，恢復邦交才有意義。

