    首頁 > 政治

    基隆自來水油污事件延燒 國民黨團批綠營護航台水、混淆視聽

    2025/12/02 14:45 記者羅國嘉／基隆報導
    國民黨基隆市黨部批評民進黨在事件尚未釐清前，刻意混淆視聽、散布錯誤訊息，將責任推向基隆市政府，護航台水公司。（國民黨基隆市黨部提供）

    基隆河原水遭油污污染，影響基隆及新北汐止逾15萬戶用水安全，引發社會關注。國民黨基隆市黨部批評民進黨團在事件尚未釐清前，刻意混淆視聽、散布錯誤訊息，將責任推向基隆市政府，護航台水公司。國民黨指出，自來水水質由台水負責、污染源查緝由地方處理，分工明確，呼籲台水公開檢測資訊，並強調市府持續監督、第一線守護市民用水安全。

    國民黨基隆市黨部指出，綠營在事件尚未釐清前，急於護航台水公司，甚至將責任推給基隆市政府，刻意混淆視聽，散布錯誤訊息，製造恐慌，令人遺憾。在各種說法滿天飛之前，現在最重要的事，就是把整件事情的「發生時間」與「每個單位實際採取的行動」說清楚，讓市民了解最真實的情況。

    國民黨團表示，事件發生後，市府各局處立即啟動應變機制，環保局在河面放置攔油索、巡查上游、調閱監視器並報案，確保污染源查緝及水質安全；台水公司雖於清晨收到通報，但直至11月30日才在官網公告，更令人髮指的是民進黨在民眾最需要冷靜、清楚資訊的時刻，選擇散布錯誤訊息、扭曲責任、製造恐慌，完全忽視民眾心理的焦慮。

    國民黨團說，依照權責劃分，自來水水質應由台水負責，污染源查緝則屬地方職掌，分工非常明確。綠營卻刻意混淆視聽，把「髒水」潑向基隆市政府，這樣的行為不僅不負責任，更是在消費市民的健康，讓人難以接受。黨團對綠營此種行徑予以最嚴厲的譴責，並強調基隆市政府將持續監督事件發展，要求台水公開檢測資訊，讓市民得到最清楚、最真實的訊息。

    國民黨基隆市黨部批評民進黨在事件尚未釐清前，刻意混淆視聽、散布錯誤訊息，將責任推向基隆市政府，護航台水公司。（國民黨基隆市黨部提供）

