鼓吹武統被廢止健保、工作 中配錢麗喊迫害：請給中共在台執政機會

中配錢麗發出聲明，台灣地區賴清德政府為反中抗中，進行政治迫害普通台灣大眾與企業員工，她希望大家給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好，並會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，損害之權益亦會訴求內政部及行政院賠償。 （圖擷取自臉書）

中國配偶錢麗經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，內政部等機關審議後，註銷她台灣身分與戶籍，退回「依親居留」狀態，但仍可享用健保等社會福利，引起不少中配不滿而提出檢舉；內政部等機關再次跨部會審議後，決議廢止她的依親居留，移民署昨天送達通知書後正式生效。對此，錢麗發出聲明，台灣地區賴清德政府為反中抗中，進行政治迫害普通台灣大眾與企業員工，她希望大家給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好，並會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，損害之權益亦會訴求內政部及行政院賠償。

錢麗在臉書PO文表示，從2017年入職華碩總部以來，7年9個月時間，與大家共同經歷：解決工作上的棘手問題、籌建企業內公益社團與組織、積極爭取員工福利與權益等。很榮幸於此期間與大家在華碩度過了快樂與美好、緊張與刺激、成長與挑戰的企業生活，這是我一生中值得記錄的人生階段，俗話說，人生如戲，戲如人生。實際我們在做人之前，真實的自己都看過今生的劇本演繹。我們用自己的每一個選擇和決定，書寫劇本的每一個情節，讓其成為屬於自己的人生精彩篇章。感謝華碩同仁及老闆，讓我們有了華碩這個平台，也讓我如今名揚台灣與大陸及海外。職場與社會生活實踐，一切都是人生體驗。

請繼續往下閱讀...

錢麗指出，台灣地區賴清德政府為反中抗中，進行政治迫害普通台灣大眾與企業員工，受害者不計其數，目前在統計中。台陸委會及內政部移民署官商勾結，無理取鬧、箝制言論、惡意扭曲、栽贓陷害、羅織莫須有違法事實，採取事先媒體霸凌制高點，進行貼標籤輿論定罪，之後行政武力迫害，司法暴力打壓等惡劣手段。從2025年3月12日開始持續以上暴政行為，並於2025年8月28日行政暴力註銷錢麗台灣地區戶籍轉為依親居留許可，後又於2025年12月1日行政暴力廢止依親居留轉為停留許可。損害錢麗權益工作權，勞健保權益等其他所有生活權益，包括但不限於財產與名譽等皆受損失。

錢麗續指，以她在台生活18年的親身經歷與民情生活了解，以上暴政仇恨對立之暴政是不健康的治理台灣的惡劣手段，台灣需要更好有遠見的政黨團隊來執政，來增進全體台灣人民福祉，為中華民族謀幸福。我雖無黨派人士，從社區到企業，以擔任社區管委會委員及企業勞方代表為基礎，一直踐行「為人民服務之理念」，相信每一個熟悉她這18年來經歷的人，無關任何權勢和利益，都清楚地知道我為人民服務初心非常純粹，這是一種文化信仰和理念堅持與實踐。

錢麗直言，正因為有了上述18年的深切生活體驗，她知道大家擔心的是什麼，相信她比大家對政黨的要求更嚴格。所以非常誠懇希望全體台灣人民，將來若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好，也只有它才能讓台灣公共建設基礎設施變得更好，讓企業發展更有健康的政權穩定的營商環境，也只有它才能讓台灣在國際上更有發揮價值的平台和空間。針對12/1的暴政，我會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，損害之權益亦會訴求內政部及行政院賠償。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法