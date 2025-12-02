為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    爭取高雄第四座醫學中心 林岱樺：提升均衡醫療照顧

    2025/12/02 14:21 記者洪臣宏／高雄報導
    林岱樺爭取高雄第四座醫學中心，確保長輩與家庭都能獲得更即時便利的照顧。（林岱樺服務處提供）

    林岱樺爭取高雄第四座醫學中心，確保長輩與家庭都能獲得更即時便利的照顧。（林岱樺服務處提供）

    角逐民進黨高雄市長初選的立委林岱樺為提升高雄整體醫療量能，確保長輩與家庭都能獲得更即時便利的照顧，今年已向衛福部爭取高雄第四座醫學中心，她說，未來若有機會帶領市府，她將以更全面的視野，推動醫療升級、長照普及與智慧健康科技化，讓每位市民都能「放心看病、安心變老」。

    林岱樺表示，她已整合智慧科技與長照需求，提出「環顧日長」政見，「環顧」就是每位長輩都可獲得「健康手環」，了解血氧、心跳、血壓等身體狀況。「日長」就是日照據點與住宿型長照，對於健康與失能的長輩，市府要提供足夠的選項與資源。

    林岱樺表示，高雄幅員廣大，從都會到山海庄頭，居民的醫療需求多元且迫切，長輩外出看診耗時又辛苦；醫護體系更因分布不均而承受龐大壓力。她強調：「高雄需要的是『均衡的醫療照顧』，讓每一個市民都能就近獲得好的醫療服務，健康不能靠運氣，也不能靠路途。」

    為回應高齡化與長照需求快速增加，林岱樺主張將都市更新結合政策獎勵，增設長照據點、喘息服務與住宿型長照據點等機能，讓長輩在熟悉的生活圈，就能得到更貼心的照護。

    此外，林岱樺全面推動健康手環免費發放，結合九座市立醫院的健康分析數據，以AI協助監測心率、血氧與健康指標，提供風險預警，讓長輩擁有「AI健康守護」，子女也能更安心。

    林岱樺表示，這項政策不只是硬體的增加，更是打造「更聰明、更安全、更貼近市民生活」的醫療照顧系統，目標是讓高雄成為真正的健康之都。

    林岱樺全面推動健康手環免費發放，讓長輩擁有「AI健康守護」，子女也能更安心。（林岱樺服務處提供）

    林岱樺全面推動健康手環免費發放，讓長輩擁有「AI健康守護」，子女也能更安心。（林岱樺服務處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播