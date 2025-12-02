為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳佩琪怒嗆民進黨「此仇不共戴天」 爆柯文哲稱「搜索賴清德家更精彩」

    2025/12/02 14:41 即時新聞／綜合報導
    前台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    前台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    前台北市長柯文哲妻子陳佩琪今日在臉書發文表示，民進黨為打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，「此仇永不共戴天」，她還說，柯文哲被兵分54路搜索，他說也去總統賴清德家搜索一遍，「他案底也不少」；她透露，柯文哲說，順便把賴親朋好友都掛名的房子也搜索一遍，「絕對比我們精采許多」。

    柯文哲因涉京華城弊案被羈押近一年。陳佩琪今日在臉書發文表示，柯文哲回家後，都是由她負責三餐。她和柯文哲吃飯，最常聊的話題還是官司和時事，「可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。」

    陳佩琪說，這幾天陪柯文哲在電腦桌前看一些卷宗，也找出了當初來搜索的那份理由書，「說是兵分54路（搜索54個地方，有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，原來我們法律還可以這樣？），先生說也去賴清德家搜索一遍（他案底也不少啊），跟我們一樣，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比我們精采許多。」

    陳佩琪說，接續她還會和大家分享內容，讓大家看看卷宗中理由有多離譜、詭異，瞎掰和莫名其妙到什麼程度。她也痛批：「民進黨、你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天。」

