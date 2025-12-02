為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    離島建設條例、黨產條例逕付二讀 吳思瑤痛批：邪惡到無以復加

    2025/12/02 14:16 記者謝君臨／台北報導
    立法院國民黨團提議將「離島建設條例修正草案」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」自委員會抽出逕付二讀。（記者謝君臨翻攝）

    立法院國民黨團今於院會提議將立委陳玉珍所提「離島建設條例修正草案」、立委游灝所提「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」自委員會抽出逕付二讀。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤痛批，「雙標的立院！邪惡的立院！藍白要的直接過，連討論都懶？執政黨推的不給審，就丟包擋案？」

    「大會報告，逕付二讀食髓知味，藍白又來了。」吳思瑤表示，替中國洗產地，讓離島自經區為中國大開後門，為一國兩制鋪路的陳玉珍版「離島建設條例修正草案」，不敢在委員會討論，又被逕付二讀了。陳玉珍自己提的案，本人卻神隱，成為台灣罪人就落跑不敢面對？

    吳思瑤續指出，為救國團討特權的「不當黨產處理條例修正草案」，也跳過委員會審查、逕付二讀了！不公不義，黨產復辟，一樣也要被「沒有討論，直接表決」了！沒有程序正義，就沒有實質正義。「害怕討論只會表決」的立院，邪惡到無以復加！

    民進黨團副書記長張雅琳也說，今天國民黨團再次闖關「黨產條例」，說救國團不是國民黨附隨組織。「繼祭拜共諜吳石後，要再打臉蔣中正嗎？」國民黨說：「救國團只是一般社團。」可是，救國團是「黨內重要青運機構」，要「接受黨的領導」。這話是國民黨老總統蔣中正親筆留下的歷史紀錄。何況首任主委是蔣經國，有沒有這麼剛好？

    「再來看救國團怎麼長大的。」張雅琳表示，用的土地是公有地，活動經費靠政府挹注，這些不是「募款」來的，不是「努力經營」來的，都是過去國民黨在威權時代「從國家資產強占」來的。

    張雅琳指出，大法官也講得很清楚，國民黨能取得這些財產，是因為當年握有威權的特殊地位；而今天要處理不當黨產，目的是恢復政黨公平競爭、保護自由民主憲政秩序、落實轉型正義。這些都是「正當」而且「重大」的憲法價值。因此，這是恢復台灣做為一個法治國家本來就該有的秩序。

    張雅琳說，國民黨現在急著重寫歷史、洗白救國團，就是希望人民忘記，那些年「國庫通黨庫」的黑歷史，然而，「我們這些記得的人會繼續說下去，討回不當黨產，不是政治鬥爭，而是把屬於人民的東西，一件一件討回來，這是民主走向成熟的必經之路。」

    立法院國民黨團提議將「離島建設條例修正草案」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」自委員會抽出逕付二讀。（記者謝君臨翻攝）

