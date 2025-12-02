宏都拉斯大選親台候選人領先 沈榮欽：習近平外交的一大挫敗

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，一名士兵在首都德古西加巴的投票所警戒。這場選舉籠罩在美國總統川普威脅「斷援」的陰影下，氣氛緊繃。（法新社）

宏都拉斯舉行總統大選，親台派兩位候選人在選前都曾表達，當選後希望與台灣恢復邦交。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，無論如何，只要總統大選如預期由右翼拿下，和平結束選舉，本次宏都拉斯大選對台灣十分有利，是習近平外交的一大挫敗，鑑於中國可能氣急敗壞的賤招盡出，台灣政府應該早做準備。

沈榮欽在臉書PO文表示，宏都拉斯總統大選膠著，但是國會已經由右翼的國家黨（50 席）和自由黨（40 席）佔有絕對多數，甚至超過修憲門檻所需的86席，是本次大選對台灣有利的第一個消息，總統大選中國家黨候選人 Nasry Asfura（阿斯夫拉） 僅以 515 票領先前副總統及體育節目主持人 Salvador Nasralla（納斯拉亞），因為才開出 57% 選票，所以最後結果仍在未定之天。不過這兩人都對台灣友好，表示若當選要和台灣恢復邦交，所以情況對台灣十分有利。

沈榮欽指出，只有現任左翼總統卡斯楚支持的 Rixi Moncada（蒙卡達） 親中，但是截至目前為止，她的得票率為三人之末。其中最主要的原因是因為糟糕的經濟狀況，雖然卡斯楚增加了公共投資和社會安全支出，但是宏都拉斯高達六成的貧窮率，依舊令選民對執政黨不滿。

沈榮欽續指，川普總統表態支持微幅領先的 Nasry Asfura（阿斯夫拉），否則將會停止對宏都拉斯的經濟支持，而 Nasry Asfura（阿斯夫拉） 領導的國家黨已經從最大在野黨成為本屆國會第一大黨，加上總統得票微幅領先，情況對其有利。不過川普表示他將特赦因走私毒品和武器而正在美國監獄服刑（刑期高達 45 年）的宏都拉斯前總統 Juan Orlando，Hernández，讓反對干涉選舉的宏都拉斯選民賭爛票流向另一位右翼候選人 Salvador Nasralla（納斯拉亞），因此川普支持的 Nasry Asfura（阿斯夫拉） 一直小心翼翼與前總統 Juan Orlando Hernández 保持距離，避免選票受到影響。因為 Salvador Nasralla（納斯拉亞） 選前曾明白表示若當選將與台灣復交，所以無論如何，台灣都立於不敗之地。

沈榮欽分析，比較麻煩的是，目前在選情如此膠著的情況下，是否會引發選舉不公的暴動，讓人感到不安。川普總統已經警告選票可能遭到舞弊，而支持左翼執政黨的總檢察長辦公室也指控反對黨進行選舉舞弊，並提出錄音等證據，反對黨駁斥錄音係 AI 偽造。

沈榮欽直言，選舉暴動對宏都拉斯並不新鮮，2017 年，川普支持的 Juan Orlando Hernández 宣布贏得選舉，但國際觀察員和美洲國家組織（OAS）對計票結果提出質疑，隨後引發街頭暴動，人們對這一事件記憶猶新，而本次選舉選票如此膠著，舞弊傳言更是甚囂塵上，無論如何，只要總統大選如預期由右翼拿下，和平結束選舉，本次宏都拉斯大選對台灣十分有利，是習近平外交的一大挫敗，鑑於中國可能氣急敗壞的賤招盡出，台灣政府應該早做準備。

