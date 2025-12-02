譴責藍白立院獨裁！台灣獨立建國聯盟籲革除中華民國體制

台灣獨立建國聯盟主席陳南天。（資料照）

台灣獨立建國聯盟上週召開「世界中央委員大會」，並針對國政時局亦發表聲明，針對中共擾台、藍白立法獨裁等提出譴責與批評，並高度肯定賴政府提升國防預算打造以實力帶來和平的備戰準備、《台灣全民安全指引》民防手冊發行，同時籲台灣實應革除現行中華民國體制，擺脫中華人民共和國的糾纏，確實建立真正屬於台灣人民的主權國家。

台灣獨立建國聯盟表示，首先，譴責中國長期對台灣的威脅，台灣主權不屬於中國。然而中國自經濟與軍事崛起後，亟欲以各種手段達成其擴張領土與影響力的野心，首當其衝的，就是台灣與東海、南海周邊國家。

獨盟強調，中國動輒對台灣人民恫嚇，近例為揚言「全球通緝」認真問政和做學術研究的沈伯洋立委，台灣長期受到軍機繞台、海底電纜等基礎設施被破壞、第五縱隊滲透等威脅，以及戰狼式遍及台灣與諸多國家的經濟脅迫。

「無論是對國家或對個人的威脅，我們皆要嚴厲譴責，不能唾面自乾。」獨盟批評，對中國而言，台灣的「存在即挑釁」，台灣人「正直即挑釁」，也因此更應知道，委屈無法求全，卑躬屈膝只會助長中國囂張氣焰。

針對譴責藍白亂政的立法獨裁，獨盟表示，國民黨近期的《國籍法》修法提案讓擁有「雙重國籍」的中配可擔任公職，不僅有忠誠義務牴觸的問題，中國更可要求中配依其《國家情報法》「支持、協助和配合國家情報工作」。就人道而言，政府必須保護人民免於被威脅的自由，不要求中配放棄中國國籍，等於讓已入籍的人民受到極權獨裁中國的脅迫，聯盟認為不僅擔任中配公職需要放棄國籍，中配也必須放棄國籍。

獨盟重申，歸根究柢這就是中華民國尾大不掉的「台灣地區與大陸地區人民關係條例」所暗藏中國認同，而造成的台灣人長期國家認同混淆。台灣實應革除現行中華民國體制，擺脫中華人民共和國的糾纏，確實建立真正屬於台灣人民的主權國家。

面對外界警告慎防中國於2027年具備攻台能力，獨盟表示，除了支持賴政府提升國防預算打造以實力帶來和平的備戰準備，也提醒在強化民主韌性，整合民防體系公私協力，並警戒「平戰轉換」時中國在台第五縱隊對台灣內部侵害等方面，皆須提前做好準備。

獨盟也提及，肯定政府以《台灣全民安全指引》的民防手冊，普及自救到救人的基本安全防禦意識。我們亦肯定民間組織如黑熊學院所推動的自主民防訓練，落實民間與政府的民防協力機制；也要呼籲政府推動全民防禦能力法制化，強化整體網路安全，以對抗中國資訊戰對台分化、滲透。

在外交上，獨盟說，台獨聯盟近六年民調顯示，以台灣為名加入國際組織、以台灣為名與美國建交以及台美軍事同盟等都獲高比例支持，顯示「以台灣為名」已經成為我們對外的共識，籲應更積極地以台灣為名與世界交往。

