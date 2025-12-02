黃國昌嗆《鏡週刊》假新聞 黃帝穎：反顯氣急敗壞、異常心虛

律師黃帝穎。（資料照）

民眾黨主席黃國昌日前陷入養狗仔醜聞，週刊今曝光涉養狗仔的「凱思國際」人頭負責人李麗娟，而凱思的上層公司、由黃國昌小姨子高翬成立的耘力公司在11月下旬解散，疑有滅證意圖。黃國昌今受訪時再嗆，《鏡週刊》做假新聞何時要道歉，剩下的到法院講清楚。對此，律師黃帝穎表示，黃國昌喊話檢調辦週刊反顯氣急敗壞、異常心虛。

黃帝穎在臉書PO文表示，鏡週刊今爆黃國昌狗仔公司李麗娟人頭現身，黃國昌回嗆要檢調辦週刊，也聲稱已經提告週刊，一切到法院講，法律上，黃國昌說法漏洞百出，喊話檢調辦週刊，更顯黃國昌對人頭李麗娟現身氣急敗壞，明顯心虛。

黃帝穎指出，黃國昌回應週刊犯二大法律錯誤，第一，大法官解釋打臉黃國昌混淆視聽，週刊是新聞媒體，新聞採訪者跟拍新聞事件關係人，受到新聞自由保障，大法官釋字第689號解釋白紙黑字，新聞自由保障主體是新聞採訪者，黃國昌喊話檢調辦週刊，反而凸顯黃國昌的狗仔不受新聞自由保障，週刊是新聞媒體，黃國昌狗仔跟監政敵不是新聞媒體，黃國昌擺明混淆視聽，大法官解釋打臉黃國昌的法盲瞎扯！

黃帝穎續指，第二，黃國昌蓋牌式提告明顯異常，且提告範圍肯定不包括本期週刊，黃國昌違反法院不告不理的法律常識，黃國昌稱已提起告訴，即不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。

黃帝穎直言，黃國昌對哪些報導不實提告，始終講不清楚，但一般公眾人物提告不實訊息，都會講清楚哪裡不實，才能澄清事實及平衡輿論，黃國昌蓋牌式提告明顯異常，反顯心虛，更荒謬的是，黃國昌曾是民事訴訟法學者，一定知道法院「不告不理」，本期週刊爆黃國昌狗仔公司人頭現身，不會是黃國昌過去提告審理的範圍，黃國昌擺明惡意誤導公眾！

