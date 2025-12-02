馬太鞍溪災後重建預算三讀 花縣府籲中央到地方駐點說明

立法院會2日對於議案進行記名表決。（記者塗建榮攝）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖致災，立法院院會今日迅速三讀通過規模270億元的「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，花蓮縣政府今以新聞稿指出，感謝立法院朝野跨黨派支持，使270億元堰塞湖災後特別預算今（2）日順利完成三讀，建請中央儘速召開地方說明會、駐點服務，協助災區加速復原。

花蓮縣政府指出，立院今日通過的特別預算案為依據「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」編列，內容涵蓋農業復原、電力系統強化、水利與道路修復、公共建設、住宅重建及社會復原等11項工作，由中央部會依權責推動，縣府將全力配合。

請繼續往下閱讀...

縣府也指出，在立委爭取及朝野支持下，也通過增加各項民生補助，包含增加車輛補助、農業、醫護人力、部落重建需要、清淤、長照等各面向經費。以及特別條例也明定需保障原住民基本權益。盼中央儘速啟動各項計畫，助災區早日恢復正常生活與商業運作。

花蓮縣府建請中央各部會儘速訂定並公布補助基準與申請方式，並至地方召開說明會，縣府也提出，目前民眾申請中央項目為縣府代為收件、轉送中央，為加速民眾申辦、簡政便民，也建請中央駐點服務。透過地方說明會，使計畫更貼近實際需求，協助鄉親安心復原、加速重建。

根據主計總處資料，特別預算規模270億元，經濟發展支出編列192億元、社區發展及環境保護支出56億元、預備金15億元，一般政務支出6億元、社會福利支出1億元。各部會編列情形，經濟部編列91億元、交通部44億元、農業部43億元、環境部42億元、內政部28億元、原住民族委員會5億元、公共工程委員會1億元、衛生福利部1億元，以及預備金編列15億元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法