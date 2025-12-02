為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    聖文森親中政黨勝選恐與台灣斷交？ 外交部：兩國邦誼深厚

    2025/12/02 13:10 記者陳鈺馥／台北報導
    外交部發言人蕭光偉今日強調，台灣與聖國建交44年來，兩國邦誼深厚，我國會在既有的良好合作之上，繼續與新政府合作深化雙邊關係。（記者陳鈺馥攝）

    外交部發言人蕭光偉今日強調，台灣與聖國建交44年來，兩國邦誼深厚，我國會在既有的良好合作之上，繼續與新政府合作深化雙邊關係。（記者陳鈺馥攝）

    我國友邦聖文森及格瑞那丁國會大選結果，「新民主黨」候選人傅萊德（Godwin Friday）爆冷當選。由於該黨長期主張與台灣斷交，關於台森外交關係是否生變？外交部發言人蕭光偉今日強調，台灣與聖國建交44年來，兩國邦誼深厚，我國會在既有的良好合作之上，繼續與新政府合作深化雙邊關係。

    聖文森及格瑞那丁27日舉行國會大選，外界原本看好掌權超過20年的友台總理龔薩福（Ralph Gonsalves）會繼續連任，但選舉結果大爆冷門，由反對派「新民主黨」的傅萊德宣布獲勝，而新民主黨立場親中，長期主張與台灣斷交，曾表達過要與中國建交。

    對此，蕭光偉回應，我國駐聖文森大使范惠君已經在第一時間代表政府與人民，向傅萊德總理及國會議員表達誠摯祝賀，並且轉致賴總統的賀呈，而傅萊德總理也同樣表示感謝，並請范大使向賴總統轉達謝意。

    蕭光偉說，外交部要強調，台灣與聖國建交44年來，兩國邦誼深厚，我國大使館與聖國朝野各界人士都保持良好互動和情誼，台森兩國過去在農業、糧食安全、醫療衛生、基礎建設、資通訊科技、婦女賦權等領域都有相當多合作，此外這些合作計畫的成果也深受聖國朝野肯定和歡迎，所以我國會在既有的良好合作之上，繼續與新政府合作深化雙邊關係。

