    首頁 > 政治

    藍白續擋！1.25兆國防特別條例與政院版財劃法均暫緩列案

    2025/12/02 12:59 記者林欣漢／台北報導
    立法院程序委員會今日中午開會討論5日、9日院會議程。行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本被藍白以人數優勢否決，暫緩列案。（記者塗建榮攝）

    立法院程序委員會今日中午開會討論5日、9日院會議程。行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本被藍白以人數優勢否決，暫緩列案。民進黨團書記長陳培瑜痛批，連送進委員會都不敢，藍白不要再擋案了，只會擋案不敢討論，藍白這麼怕面對國防預算嗎？冰在程序委員會不敢付委討論。

    陳培瑜說，他們針對把案子都冰在程序委員會、不願送委員會討論，提出譴責案希望一起討論，藍白一樣冷凍在程序委員會。「藍白這麼害怕面對國防預算嗎、這麼害怕討論院版財劃法嗎？希望藍白立委站出來向國人講清楚為什麼要擋國防、要破壞國家財政健全？」

    對於藍白要求總統赴立法院國情報告說明，陳培瑜表示，總統已經說明得很清楚，相關方法、內容都還可以協商討論，只要符合憲政程序，但我們看到藍白立委不願意就實質內容討論，只會一直喊口號、只會一直製造衝突與對立，但是他們沒有跟國人說的是，他們自己荒謬補破網的財劃法版本，將會造成國家財政困難及危機，這是他們不願意面對的；而國際友人對於台灣第一島鏈的國際安全、增加國防預算的呼籲，他們也不願意聽見，他們只願意荒謬的提出離島建設條例，向中國大陸開大門，他們不敢面對的是國人對他們的提問。

    民進黨立委范雲也說，藍白是用總統赴立院答詢作為遮羞布，他們就是想要幫北京阻擋台灣增加國防的預算，台灣面臨到中國的軍事威脅，難道不比歐洲的國家面臨俄羅斯的威脅大嗎？今天賴總統是用北約、歐洲的標準來增加國防預算，國際友人都稱許也支持台灣這樣的作為，才能讓大家感受到台灣自我防衛的決心。

    范雲認為，藍白拿總統來立院答詢這個程序來講根本就是一個干擾，這是他們反對增加國防預算的藉口。這1.25兆元是分8年編列，金額比藍白拿國家預算來發1萬元的錢還要少非常多；民進黨立委莊瑞雄也說，「藍白也不會總統不來就不領薪水。」

    熱門推播