爆黃國昌整場直播無視留言不談「李有宜退黨」 小草粉專開罵了

民眾黨發言人李有宜昨無預警宣布退黨，外界推測恐與民眾黨主席黃國昌立委服務處三重蘆洲區主任主任周曉芸表態參選明年議員有關。有小草粉專指出，民眾黨主席黃國昌昨日晚間的例行直播中，聊天室一堆留言提到李有宜，但黃國昌整場沒有提到此事。民眾黨直播下方一堆人提出建言，還被打成青鳥。該粉專也痛心喊話民眾黨：「你知道多少人對你有多大期待嗎？如果連你都無法做到『公平，透明』的話，我想，應該一堆人從此不再理政治了。」

知名小草粉專「邏輯思考x有一說一」今日凌晨發文表示，他和民眾黨黨部許多志工聊完，大家都認為李有宜努力成這樣，連初選都沒選就「直接退黨」，實在太不尋常，他說：「一個經營地方幾年的人，『前兩天』都還在跑地方行程的人；初選沒意外是贏定的人，沒初選就『退黨』，直接不跟你民眾黨玩了，你真覺得合理？真相信她要唸博士？（唸博士退什麼黨？）」

粉專說，他看到黃國昌直播，下面滿滿半小時都在討論李有宜，但黃國昌整場，完全沒提到李有宜事件時；還看到民眾之聲直播底下，一堆人提出建言，卻被打成青鳥。他表示，感謝那些「還願意」說出民眾黨真話、請黃國昌去了解情況的人，「我知道你們是希望民眾黨好的。因為我們都知道，李有宜的退黨，真的不是『一個人退黨』這麼簡單。」

粉專最後也喊話台灣民眾黨：「你知道多少人對你有多大期待嗎？如果連你都無法做到『公平，透明』的話，我想，應該一堆人從此不再理政治了。」他也說，這篇打完，又有一堆黨部和永遠不會批評民眾黨的人要不爽他了，「但如果說出客觀事實，就會被你們打成青鳥，那就當我這個一輩子噴民進黨的人是青鳥吧。」

