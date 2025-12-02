為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台北市府民調：市民防災意識提高、逾6成支持與上海交流

    2025/12/02 13:17 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安多次表示，將持續推動與上海的城市交流；研考會公布最新民調，逾6成民眾支持與上海持續交流。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安多次表示，將持續推動與上海的城市交流；研考會公布最新民調，逾6成民眾支持與上海持續交流。（記者方賓照攝）

    台北市研考會今（2）日發布9月底民意調查民眾對災害應變、民防整備及兩岸城市交流議題的結果，顯示市民防災知識穩定普及，以青年與青壯年族群認知度高，此外，在兩岸議題上，市民呈現「希望穩定交流」的趨勢，71.3%市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，64.1%市民支持持續與上海市進行城市交流。

    研考會表示，今年9月30日至10月3日辦理電話訪問民調，78.5%市民聽過「地震保命三步驟」，其中20至49歲知曉率都超過85.0%，顯示青壯年具備良好防災基礎。70歲以上長者知曉度為58.5%，市府將針對高齡族群推動易讀、易懂的防災資訊宣導。

    在避難資訊方面，12.2%市民能正確指出居住地的防災公園位置，20.9%具初步概念。顯示仍有部分市民尚不清楚相關資訊，未來將透過多元管道與社區宣導，協助更多市民快速掌握周邊避難地點。

    在家庭備災方面，42.6%市民準備緊急避難包或急救箱，準備意願以20至29歲最為最高，佔60.8%。高齡者準備比例亦逐年提升；39.0%市民聽過「防空避難姿勢」，顯示仍有待推廣。此外，73.9%市民不同意「戰爭無法避免傷害，因此避難準備沒有用」，顯示多數市民認同備災的重要性。

    在兩岸城市交流的部分，調查顯示，71.3%市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，呈現跨年齡、跨族群的高度共識；64.1%市民支持持續與上海市進行城市交流，各年齡層皆是支持高於不支持，顯示市民對持續推動城市交流抱持正面態度。

    研考會在9月30日至10月3日辦理民意調查，以住宅電話為母體，成功訪問20歲以上市民1070人，拒訪2061人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.0個百分點以內。

