竹市議會頭一次！ 民進黨團霸佔主席台癱瘓議事 籲逐條審查預算

新竹市議會史上頭一遭！議會民進黨團今天9名議員因市府明年度總預算在議會黨團協商破裂後，在議會進行總預算二讀會時佔領主席台，除癱瘓議事廳，也表達不滿藍白議員面對竹市明年史上總預算達467億最多的一年仍要採包裹審查及僅限額度8千萬的方式包裹通過，當議長許修睿要上台開會時，民進黨團也霸佔議事廳主席台，包括藍白議員都上台要求要開會，雙方吵成一團，場面混亂，直到中午12點，議長許修睿仍無法上主席台。

民進黨團總召陳建名指出，明年度總預算高達467億元，其中有很多不合理的預算編列，包括浮濫編列情況嚴重，加上這幾天的黨團協商破裂，因此民進黨才會採較激烈的手段，以霸占主席台方式，要求議會先處理黨團的400-500案的刪減動議，並逐條審查預算，絕對要為市民嚴格把關預算。

而國民黨黨團總召陳慶齡及民眾黨成員組成的新聯線政團議員李國璋等人也走到主席台，雙方爆發口角衝突，張祖琰批民進黨團霸佔主席台是不民主的做法，並高喊「我們要開會」，民進黨團議員則高喊議會多數暴力，不逐條審查預算。雙方你一言我一語，場面陷入僵局，也越吵越大聲。

站在一旁的主席議長許修睿則很尷尬，最後未能如願坐到主席台上，國民黨團議員則不斷稱民進黨團是作秀，民進黨團則堅持為市民把關預算，不讓浮編不合理的總預算在議會強渡關山。最後僵持到12點，仍無結果。（12:54更新）

